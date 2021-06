Seit der Unternehmensgründung 2016 von Advertima sucht das Team rund um Gründer Iman Nahvi nach ressourcenschonenden Lösungsansätze AI für DooH kostengünstig anzubieten. In den letzten zwei Jahren entwickelte man zusammen mit der renommierten Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich eine erschwingliche AI-Lösung für Digital Signage. Die bisher von Advertima angebotene Analytics-Lösung benötige teuer hochperformante PCs.

Advertima sieht als dringlichste Herausforderung im Bereich DooH Menschen in der physischen Welt in Echtzeit richtig verstehen zu können. So wurde in einem staatlich finanzierten Projekt (Innosuisse ) dazu beigetragen, die Performance und Präzision von Edge Computing und Echtzeit-Smart-Targeting-Technologie für Digital-Signage-Lösungen zu erhöhen.

Advertima Smart Signage kann nun ohne Anfangsinvestition eingesetzt werden. Es fällt lediglich eine jährliche Lizenzgebühr an, weil die Hardwarekosten auf ein Minimum reduziert wurden und somit nicht mehr verrechnet werden. Die ganzheitliche und betriebsbereite Lösung verbindet Werbetreibende mittels Smart Targeting, Analytics, automatisierten Buchungsmöglichkeiten und einer intelligenten Ausspielfunktion direkt mit den Verbrauchern im Einzelhandelt. Für Retailer können somit mit dem Einsatz von Digital Signage zusammen mit Advertima neue Einnahmequelle entstehen.

Advertima-Kunden wie Spar Schweiz und eine große Apothekenkette in der Schweiz nutzen bereits die bisherige Analytics Lösung zusammem mit dem Adtec-Tool Adtrrac und dem Digital Signage CMS Imaculix.

„Bei Innovation geht es nicht nur um die Entwicklung von Spitzentechnologie. Es geht auch darum, sie erfolgreich auf den Markt zu bringen. Tiefere Hardware- und Implementierungskosten sind von zentraler Bedeutung, um AI marktfähig zu machen“, so Iman Nahvi, Mitgründer und CEO von Advertima. „Wir haben bereits bewiesen, dass wir mit landesweiten Rollouts einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen können. Dank diesem ausserordentlichen Erfolg sind wir nun in der Lage, den ROI unserer Kunden noch weiter zu steigern und die Branche zu prägen.“

„Wir wollen Forschung und Engineering zusammenbringen, um wirkungsvolle, praxistaugliche Produkte zu schaffen. Das ist der Grund, weshalb wir mit Branchenpartnern zusammenarbeiten“, sagt Prof. Dr. Luc Van Gool, Professor für Computer Vision an der ETH Zürich.