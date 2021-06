Ein stadtweites Netz von Living Roof- und solarbetriebenen Wartehallen ist eine Premiere und nur einer der vielen Schritte, die Leicester unternimmt, um auf die Klimakrise zu reagieren. Die „Living Roofs“ von Clear Channel, die liebevoll „Bienen-Bushaltestellen“ genannt werden, sind mit einer Mischung aus Wildblumen und Sedum-Pflanzen bepflanzt, die von bestäubenden Insekten wie Bienen bevorzugt werden. Neben dem positiven Beitrag zur Artenvielfalt absorbieren die Living Roofs auch Regenwasser, sorgen als kühlende Insel die Hitze in der Stadt zu reduzieren (Urban Heat Island Effect) und binden Feinstaub aus der Luft. Alle 30 Wartehallen in der Innenstadt von Leicester sollen in diesem Sommer umgerüstet werden, alle anderen Bushaltestellen ohne Verschattung werden in den kommenden Monaten mit Solarzellen und intelligenten Lichtlösungen ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über Solarstrom.

Die Living Roofs sind Teil eines neuen 10-Jahres-Vertrages zwischen dem Leicester City Council und Clear Channel UK. Als Teil dieses neuen Vertrages investiert Clear Channel mehrere Millionen Pfund in die Überholung aller 479 Buswartehallen in Leicester mit umweltfreundlichen Alternativen, ohne Kosten für die Stadtverwaltung.

In Utrecht (NL) wurden von Clear Channel Bienenbushaltestellen im Rahmen der „Bed & Breakfast for Bees“ Initiative über einen längeren Zeitraum bereits getestet. Die Anstrengungen zum Schutz der Bienen haben sich ausgezahlt, denn die nationale Bienenzählung 2021 hat ergeben, dass die Zahl der Bienen in den niederländischen Städten stabil bleibt.