Das dreitägige Greentech-Festival (Konferenz mit 75 Speakern, Ausstellung und Awards) ist Europas größte Plattform für Wissenstransfer und Inspiration im Greentech-Bereich und findet von heute bis Freitag pandemiebedingt als Hybrid-Format über zwei Standorte verteilt statt. Gegründet wurde das GTF von Ex-Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg, Marco Voigt und Sven Krüger um Nachhaltigkeit, Green Energy und Innovationen eine Bühne zu geben.

Mit mehr als 80 Ausstellern aus den Bereichen Mobility, Energy, Smart Cities, Food, Lifestyle, Media zeigt die Veranstaltung einen abwechslungsreichen Mix aus grünen Zukunftstechnologien und möchte gleichzeitig für einen nachhaltigen Lifestyle begeistern.

Insbesondere auch für die Digital Signage Branche bietet das GTF viele Anregungen und Impulse. invidis war im vergangen Jahr als einer der wenigen zugelassenen Journalisten vor Ort dabei und wir konnten viele Impulse und Anregungen für Green Signage mitnehmen. Technologien und Innovation stehen im Fokus und weniger Politik oder politische Anschauungen.

„Im Hinblick auf die Klimaziele und das Pariser Klimaabkommen müssen wir den positiven Wandel massiv beschleunigen und jetzt handeln! Indem wir etablierten Unternehmen, aber auch der Gründerszene eine Bühne für den inspirierenden Ideenaustausch geben, können wir das enorme Potenzial grüner Technologien zum Leben erwecken. Wir möchten so viele Menschen wie möglich zum Mitmachen aktivieren. In diesem Jahr sind wir besonders stolz und dankbar, dass unser Event als eines von drei Pilotprojekten des Berliner Senats auch live stattfinden kann.“, so Mitbegründer und Nachhaltigkeitsunternehmer Nico Rosberg.

Nach dem Erfolg der letzten GTF’s in Berlin bringt das Team rund um Nico Rosberg das Greentech Festival erstmals auch nach New York City (23-24 September) und London (4-5 November). Frei nach dem Motto „Der Klimawandel kennt keine Ländergrenzen”