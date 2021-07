Mit dem IdeenzugCity zeigt die DB innovative Lösungen auf, mit denen die Bundesländer als Besteller und Bahnbetreiber im Nahverkehr die Qualität und Kapazität auf der klimafreundlichen Schiene weiter deutlich erhöhen können. Die S-Bahn der Zukunft soll verlässlicher, komfortabler und flexibler sein und mehr Komfort und Service für Pendler und Ausflügler bietet.

Die Sitzlandschaften lassen sich auf Knopfdruck ein- oder ausfahren. Die verfügbaren Kapazitäten können so an das Fahrgastaufkommen und die Tageszeit flexibel angepasst und bei Bedarf zusätzlicher Raum für Fahrräder und Kinderwagen geschaffen werden. LED-Bänder helfen dem Fahrgast, sich besser im und am Zug zu orientieren. Neuartige Displays und digitale Folien an Fenstern und Türen verbessern die Fahrgastinformation. Eine 180°-Zugzielanzeige in der Frontscheibe passt sich den Blickwinkeln der Fahrgäste am Bahnsteig an, indem der Zielbahnhof von der Mitte der Anzeige an die Seite wandert, damit er für alle Kunden gut lesbar ist. Reisende, die im Zug arbeiten wollen, finden ein integriertes Display als zweiten Screen für einen Laptop und einen komfortablen Klapptisch vor.

Digital Signage Innovationen – Exterior Design

Der Zugkopf hat eine großflächige Frontscheibe. Die 180°-Zugzielanzeige passt sich bei der Einfahrt des Zugs in einen Bahnhof den Blickwinkeln der Fahrgäste an, indem das Zugziel von der Mitte der Anzeige an die Seite des Bahnsteigs wandert, damit es für alle Kunden gut lesbar ist.

Ein LED-Leuchtband über die gesamte Wagenlänge visualisiert die Linienfarbe der jeweiligen S-Bahn und sorgt für eine gute Orientierung am Bahnsteig. Alternativ wird darüber auch die Auslastung des Fahrgastraums in Echtzeit sichtbar.

Over-Door-Displays über allen Einstiegstüren informieren Fahrgäste über das Reiseziel, wichtige Unterwegshalte und kommunizieren die aktuelle Auslastung des jeweiligen Wagenabschnitts.

Zusätzlich sorgen neuartige digitale, augmentierte Folien – großflächig aufgetragen auf Fensterscheiben – dafür, dass z.B. Mehrzweckbereiche für Fahrräder und Kinderwagen mit Piktogrammen klar und einfach erkennbar sind und Fahrgäste effektiv gelenkt werden können. Die Folien können während der Fahrt auch komplett transparent geschaltet werden und ermöglichen dem Fahrgast, den Ausblick zu genießen.

Digital Signage Innovationen – Service Innovationen

City Working – Zwei funktionale Arbeitsbereiche mit einer Arbeitstheke und einem abgeschirmten Privacy-Bereich bieten Platz, um unterwegs flexibel zu arbeiten oder ungestört zu sein.Stehstützen zum Anlehnen, ein integriertes Display als zweiter Screen für einen Laptop und ein komfortabler Klapptisch bieten Reisenden die notwendige Ausstattung, um die Reisezeit produktiv nutzen zu können.

– Zwei funktionale Arbeitsbereiche mit einer Arbeitstheke und einem abgeschirmten Privacy-Bereich bieten Platz, um unterwegs flexibel zu arbeiten oder ungestört zu sein.Stehstützen zum Anlehnen, ein integriertes Display als zweiter Screen für einen Laptop und ein komfortabler Klapptisch bieten Reisenden die notwendige Ausstattung, um die Reisezeit produktiv nutzen zu können. City Service – Integriert in die Rückwand eines Lokführerstands erhalten Fahrgäste vielfältige Serviceangebote. Für Reisende mit eigenem E-Scooter steht eine automatisierte E-Scooter Halterung zur Verfügung. Diese verstaut den E-Scooter platzsparend und verfügt zusätzlich über eine Ladefunktion. Ein großflächiges Display informiert Kunden über ihre aktuelle Fahrt und visualisiert ihren Standort auf einem digitalen Liniennetzplan. Darüber hinaus steht den Fahrgästen ein modularer Getränke- und Maskenautomat zur Verfügung. Diese Automaten können ohne technischen Aufwand nach Kundenwünschen einfach getauscht und z.B. gegen Automaten für Reisebedarf ausgewechselt werden.

Digital Signage Innovationen – Fahrgastlenkung

Kamera-Sensorik und eine Effektbeleuchtung sorgen für eine effiziente Fahrgastlenkung: Die Zahl der Fahrgäste wird durch Videokameras mit einer Sensorik-Software gemessen, die die Fahrgäste anonymisiert zählt und ihre Laufwege im Fahrgastraum nachverfolgt. Diese Daten werden dann mit der Anzahl an freien Steh- und Sitzplätzen in einzelnen Wagenabschnitten abgeglichen und die Fahrgäste in Echtzeit über Displays und Effektbeleuchtung zu freien Sitzplätzen geleitet.

Digital Signage Innovationen – Reisendeninformation

Smart Windows: Um Blendwirkungen der Sonne zu vermeiden, sorgen diese speziellen Fensterscheiben durch eine an die Tageszeit angepasste Verdunklung für angenehmes Reisen, funktionales Arbeiten und einen geringeren Energieverbrauch im Zug.

Um Blendwirkungen der Sonne zu vermeiden, sorgen diese speziellen Fensterscheiben durch eine an die Tageszeit angepasste Verdunklung für angenehmes Reisen, funktionales Arbeiten und einen geringeren Energieverbrauch im Zug. Reisendeninformationen und Entertainment: Großflächige Displaybänder und ganzflächige Seitenscheibendisplays mit Augmented-Reality-Technologie sowie eine LED-Deckenmatrix ermöglichen eine neue Form der Fahrgastinformation und des Entertainments auf aktuellem technologischem Stand.

Großflächige Displaybänder und ganzflächige Seitenscheibendisplays mit Augmented-Reality-Technologie sowie eine LED-Deckenmatrix ermöglichen eine neue Form der Fahrgastinformation und des Entertainments auf aktuellem technologischem Stand. Fahrgastdisplays: Neuartige digitale Fahrgastinformation mit Overdoor-Displays sorgen sowohl außen am Zug als auch innen für eine einfache Orientierung und Information für Reisende

DB Regio-Chef Dr. Jörg Sandvoß: „Innovationen sind der Schlüssel zu mehr Fahrgästen und mehr Klimaschutz. Mit dem IdeenzugCity machen wir der gesamten Nahverkehrsbranche konkrete Angebote zur Weiterentwicklung von S-Bahn-Zügen, mit denen allein wir als DB Regio bis zum Ausbruch der Pandemie jährlich über 1,3 Milliarden Menschen in Deutschlands größten Metropolen befördert haben. Das flexible Raumkonzept mit automatisch anpassbaren Sitz- und Stehlandschaften ist weltweit einzigartig. Per Knopfdruck erhöhen wir damit die Kapazität um bis zu 40 Prozent. So geht Mobilitätswende, so gewinnen wir neue Fahrgäste für die umweltfreundliche Bahn.“

Der IdeenzugCity ist bereits das zweite aus Eigenmitteln finanzierte 1:1-Modell von DB Regio, das Innovationen für Besteller und Betreiber im Regionalverkehr erlebbar macht. Den schon 2018 vorgestellten IdeenzugRegio hat die DB zwischenzeitlich um neugestaltete WC-Räume und ein flexibles Innenraumkonzept für die Fahrradmitnahme erweitert. Erste Umsetzungen aus dem IdeenzugRegio finden sich bei der S-Bahn München und perspektivisch bei der S-Bahn-Stuttgart, der S-Bahn Hamburg und der Südostbayernbahn.