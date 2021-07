In Asien stehen Roboter für Fortschritt, ganz im Gegensatz zu Europa, wo Roboter immer wieder auch als Bedrohung von Arbeitsplätzen und menschlicher Wärme gesehen werden. Doch mit dem Durchbruch der künstlichen Intelligenz (AI) in den vergangenen fünf Jahren bekommen Roboter auch in Europa wieder ein positive Images. Ob als Rasenmäher im heimischen Garten oder Staubsaugerroboter in den eigenen vier Wänden – die kleinen Helfer beweisen sich als zuverlässig und sehr praktisch.

Auch im B2B-Umfeld erscheinen Roboter immer häufiger in Kunden-ausgerichteten Bereichen. Nicht nur als menschlicher Roboter Pepper, der seit Ende des Jahres 2020 nicht mehr hergestellt wird. Sondern insbesondere in Lieferszenarien indoor und outdoor, als rollende Analytics Plattform im Supermarkt oder als UV-Desinfektionsroboter in Hotels und Kliniken.

LG Electronics setzt seit einigen Jahren auf Roboter und nutzt die AI-Erfahrungen und -Plattformen von Displays um die zusätzlichen Helfer intelligenter zu machen, sie an bestehende Plattformen anzudocken und Skaleneffekte zu nutzen. Für die Digital Signage Branche heißt es über den Tellerrand zu schauen und das Potenzial zu erkennen, wie Displays und Roboter zusammen ein besseres, unverwechselbares Customer Experience liefern oder mehr Effizienz in den Ablauf von Retail, Hotellerie und Gesundheitswesen bringen können.

Spannende Zeiten – wir von invidis bringen mit unserer Innovation Stage auf der DSS Europe eine Bühne für Retail-Tech, Analytics, Green City Start-ups und vielem mehr. Wir freuen uns auf Innovationen und Inspirationen.