Ikea zeigt sich schon länger innovativ wenn es um die Weiterentwicklung der Einrichtungshäuser geht. Die Zeiten sind vorbei wo es Ivar & Co ausschließlich in blauen Gebäuden in Gewerbegebiete gab. Der schwedische Möbelkonzern folgt seinen Kunden und testet kontinuierlich neue Retail-Formate primär in Innenstadtlage. Ob spektakuläre Green City Neubauprojekte in Kopenhagen, Wien oder als Mieter in einem innerstädtischen Einkaufszentrum in Stockholm – Ikea erfindet sich regelmäßig neu.

Ikea Shopping Center – nur ein Drittel Retail

Ikea betreibt 45 Shopping Center in Europa, Russland (Mega-Center) und China (Livat). Die Einkaufszentren unterscheiden sich kaum von anderen Shopping Centern mit der Ausnahme das jeweils ein Ikea Einrichtungshaus als Ankermieter und Kundenmagnet integriert ist.

Auch Hotels betreibt Ikea zusammen Marriott unter der Marke Moxy. (invidis Bericht). Der nächste Schritt zu Wohnungen ist da nur konsequent.

In China begann Ingka Center, die Betreibergesellschaft von Ikea, nun mit dem Verkauf von 500 Wohnungen in einem ersten gemischt genutzten Geschäfts- und Wohnprojekt. Mit dem Wohnungsbau testet das Unternehmen eine neue Einnahmequelle und profitiert von der raschen Urbanisierung Chinas. Neben den Wohnungen beherbergt das Wohngebäude in Livat Changsha auch gemeinschaftlich genutzte Wohn- und Arbeitsräume, die in Zusammenarbeit mit Ikea entworfen und eingerichtet wurden und für die Home Office Arbeit optimiert wurden.

Das neue Einkaufszentrum in Changsha unterscheidet sich nicht nur durch private Wohnungen sondern auch durch die Mischung der Shopping Center Mieter. Da insbesondere in China die Verbraucher zunehmend online einkaufen, sind nur 1/3 der Mieter im neuen Einkaufszentrum Einzelhändler wie Decathlon und Uniqlo. Neben den 350 Stores beherbergt der überwiegende Teil der Flächen Restaurants, Bars, Entertainment und Sportangebote.

Ingka Centers testet in seinen Malls auch verschiedene Omnichannel-Modelle und digitale Dienstleistungen aus, wobei die Tests von lokalen E-Commerce-Plattformen bis hin zu Live-Shopping-Events reichen. Im neuen Center in China bietet man zusammen mit WeChat ein Loyalty-Programm an und die Möglichkeit Restauranttische, Kinokarten etc mobil zu bestellen.

Das neue Shopping Center Projekt zeigt wie wichtig „out of the Box Thinking“. Ob Wohnungen, Hotels oder die Kooperation mit Online Plattformen – die Gesellschaft verändert sich und Retailer müssen sich anpassen. Die neuen Konzepte bieten auch viel Potential für ZetaDisplay, den Digital Signage Haus- und Hoflieferanten von Ikea.

Ikea zeigt sich flexibel, nicht nur Hotels und Wohnungen für Verbraucher sondern auch kleinste Vogelhäuser in den Niederlande.