LG Super Sign bietet nun erstmals ein komplette Digital Signage Plattform für die Systemgastronomie. So umfasst die neue Branchenlösung:

Digitale Menu Boards (LG Super Sign CMS)

Kitchen Displays mit PoS Integration (LG Super Sign KDS Manager)

Queuing Display (LG Super Signage Q-Manager)

Natürlich funktioniert auch die LG Super Sign Lösung nicht ohne Anbindung an diverse Backendsysteme. Zielgruppe für LG sind auch sicherlich nicht McDonalds, Burger King und Co, sondern kleinere QSR-Betreiber, die analog zu den Branchengrößen die Prozesse im Restaurant auf Covid anpassen müssen. Dazu zählen mehr Drive Thru und insbesondere auch im Restaurant die Trennung von Bestellung und Essensauslieferung. Eigentlich fehlen nur noch Order Kiosk Terminals – aber das kann ja auch noch kommen.

LG liefert in Deutschland die Outdoor-Displays für McDonalds.