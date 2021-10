Auf den Spitzenplätzen im invidis Ranking für Digital Signage-Software in DACH gibt es 2020 eine Änderung: Nach vielen Jahren an der Spitze des Marktes wurde MDT von Grassfish auf dem ersten Platz der meisten aktiven Lizenzen abgelöst. Dem österreichischen Anbieter von Digital Signage-Plattformen ist es gelungen, einige Großaufträge zu gewinnen und zu verlängern. Porsche und BMW setzen nun weltweit auf Grassfish. Die Fusion mit Vertiseit wird weitere Potenziale erschließen.

MDT hält den zweiten Platz mit zehntausenden von Lizenzen für die Deutsche Telekom, McDonalds und viele andere Kunden. Der dritte Platz wird von Easescreen, einem weiteren österreichischen CMS-Anbieter, gehalten. Easescreen ist der größte CMS-Anbieter in der DACH-Region mit einem Longtail-Geschäftsmodell, bei dem die meisten Lizenzen über Distribution und Partner in kleinen Projekten verkauft werden.

Rankings im invidis Jahrbuch Im invidis Jahrbuch 2021 sind umfangreiche Rankings, basierend auf Unternehmensangaben und Expertenschätzungen, veröffentlicht. Laden Sie das Jahrbuch kostenlos herunter, um den Rest dieses Rankings, die dazugehörigen Zahlen sowie weitere Analysen unserer Experten einzusehen.

Samsung kletterte mit Magicinfo auf den vierten Platz. Der globale Display-Marktführer ist mittlerweile auch einer der erfolgreichsten CMS-Anbieter weltweit. Die Magicinfo-Präsenz in der DACH-Region ist immer noch relativ klein, aber die einst unbeliebte CMS-Plattform hat sich zu einer vollwertigen Lösung entwickelt, die mit vielen anderen Digital Signage-Softwareprodukten mithalten kann. Besonders bemerkenswert ist, dass Samsung in diesem Jahr auf ein Abo-Modell mit Lizenzen, die regelmäßig erneuert werden müssen, umgestellt hat.

Das weltweit beliebteste Digital Signage-CMS Scala steht in der DACH-Region an fünfter Stelle. Seit der Übernahme von Scala vor fünf Jahren hat Stratacache erfolgreich ein komplettes End-to-End-Angebot in Europa aufgebaut. Während Scala-Projekte oft unter dem Radar der Branche liegen, bleibt der Lösungsanbieter sehr wettbewerbsfähig, indem er Scala-gebrandete Screens, Mediaplayer und CMS-Plattform im Bundle anbietet.

Ähnlich wie in den meisten anderen Märkten weltweit wird die DACH-Region noch immer von lokalen CMS-Anbietern dominiert. Dies wird sich höchstwahrscheinlich ändern, da sich die Branche von digitalen Plakat- und Digital Signage-Konzepten zu Digital Signage Experience-Plattformen (DSXP) und schließlich zu DXPs entwickeln wird. Die installierte Basis, die Marktrelevanz und die API-Verwaltung werden bei der Auswahl der richtigen Plattform immer wichtiger.

Darüber hinaus erfordert die Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Linux, Android und Dutzende von SoCs und Appliances – und Drittanbieter-APIs Kapital sowie qualifizierte Arbeitskräfte. Kleinere CMS-Anbieter werden es schwer haben, wettbewerbsfähig zu bleiben. Oder sie müssen sich mit CMS- und Gerätemanagement-Middleware-Lösungen wie SignageOS verbinden.