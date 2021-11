Der Verkauf von Autos verändert sich zur Zeit grundlegend. Immer mehr Hersteller setzen auf Direktvertrieb und es verschiebt damit die Rollenverteilung zwischen dem OEM und Händlern. Neue Autohersteller wie Tesla, Polestar (Volvo) und die Hyundai-Luxusmarke Genesis treten ausschließlich direkt auf. Marken-Showrooms sind damit die einzigen physischen Touchpoints der Marken.

Fahrzeuge werden zelebriert und nicht nur ausgestellt – jedenfalls bei Polestar und Genesis. Tesla-Gründer Elon Musk geniert selber genug Hype, sodass die Showrooms bisher wenig Erlebnis bieten. Anders bei Genesis, die seit diesem Jahr auch in Europa tätig sind und einige wenige Showrooms – in München und Zürich – bereits eröffnet haben.

Präsentiert werden die Fahrzeuge der Premiummarke in New York City anspruchsvollen Rahmen mit Kulturprogramm, hochwertigen Restaurants und ansprechender Architektur. Zu erleben im neuen Genesis-Flagshipstore der am 19. November 2021 in New York City eröffnet. Das neue Genesis House soll Kunden und Interessierten die Marke und ihre Kultur näher bringen. Das vom Seouler Architekturbüro Suh Architects entworfene Genesis House verbindet unter anderem Ausstellungsraum, Restaurant, Pavillon und Bibliothek im koreanischen Stil.

Das Genesis House präsentiert die Marke im Einklang mit ihrer Umgebung: Hohe, von massiven Säulen und Cortenstahl getragene Decken, LED-Wände, eine Ambient-Beleuchtung, glatte Eichenböden und kupferne Akzente vermitteln industriellen Charme und setzen die ausgestellten Fahrzeuge und ausgewählte Kunstgegenstände in Szene. In der zweiten Etage lässt sich die koreanische Kultur zudem auf unterschiedlichste Art erleben – zum Beispiel in einem Restaurant, im Rahmen einer Teezeremonie und in der Bibliothek.

Genesis House Restaurant: Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Seouler Restaurant Onjium expandiert erstmals ins Ausland und macht im Genesis House Restaurant die koreanische Kultur geschmacklich erlebbar.

Tee-Pavillon: Der von der koreanischen Kulturstiftung Arumjigi kuratierte Tee-Pavillon ist ein verandaähnlicher Wohnraum mit maßgeschneiderten bodentiefen Sitzmöbeln im Boryo-Design. Mit Panoramablick auf den Hudson River kommen die Gäste in den Genuss einer traditionellen, von ausgebildeten Spezialisten geleiteten Teezeremonie – ein Beispiel für das von Genesis und dem Genesis House gelebte Prinzip der koreanischen Gastfreundschaft.

Bibliothek: Die von einem koreanischen Lifestyle- und Luxusredaktion kuratierte Genesis House Bibliothek ist gefüllt mit Sonderausgaben von Büchern, luxuriösen Ausstellungsstücken und einzigartigen Accessoires..

Ausstellungsraum: Im Hauptgeschoss lassen sich die neuesten Genesis Fahrzeuge in einer entspannten Atmosphäre erleben. Suh Architects setzt die Fahrzeuge dabei gekonnt in Szene – unter anderem durch die Reflexionen eines mosaikartigen Spiegeldisplays. Die Glasvitrinen mit ausziehbarem, linearem Licht sind an Sichtbetonflächen aufgehängt und bilden im Zusammenspiel mit industriell anmutenden Materialien eine einzigartige Kunstinstallation.

Im ersten Stock offenbaren die verhüllten Modelle zunächst nur ausgewählte Details und typische Genesis Markenzeichen wie die parabelförmigen Linien und das Zwei-Linien-Design. Eine Flip-Dot-Wandinstallation aus über 91.000 Metallscheiben zieht die Besucher mit ihren kupferfarbenen Wellen und wirbelnden Mustern in den Bann Kellerbühne: Unterhalb des Erdgeschosses wartet ein großer Veranstaltungsraum, der sich über die gesamte Länge des Gebäudes erstreckt und mit einer bis zur Decke reichenden LED-Beleuchtung und moderner audiovisueller Technik ausgestattet ist – ideal für Fahrzeugpräsentationen, aber auch andere Events

Terrassengarten: Die rund 882 Quadratmeter große Außenterrasse und der Garten bieten den Gästen einen spektakulären Blick auf den Hudson River. Weißer Sand und Kies sowie Grünpflanzen schaffen ein koreanisches Ambiente

Nach vorheriger Anmeldung führen auf Wunsch auch geschulte Kuratoren durch das Genesis House und präsentieren jedes einzelne Modell in verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch und Koreanisch.