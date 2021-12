Am 15. Februar 2022 soll die EuroCIS wieder in Düsseldorf stattfinden. Full-Service-Anbieter für Digital Signage und mobile ERP Hardware und Software Bütema setzt zur Retail-Tech-Messe neben Instore-Lösungen auch Digital Signage in den Fokus seines Auftritts. Zu den Highlights sollen unter anderem das kürzliche Upgrade für die Instore Assistant App und den Digital Signage Backstore von Bütema zählen (invidis berichtete) sowie ein Self-Service-Konfigurator.

Letzterer erlaubt es Anwendern, selbst interaktive Anwendungen zu gestalten. Diese enthalten laut Bütema beliebig viele Ebenen, durch die der Endnutzer navigieren kann. Dabei lassen sich verschiedene Aktionen wählen, etwa ‚spiele ein Video‘, ‚öffne eine Webseite‘ oder ‚öffne einen blätterbaren Katalog‘. Die Bereiche, die durch Antippen Aktionen auslösen sollen, werden durch frei definierbare ‚Shapes‘ begrenzt. Jedem Shape wird dann eine Aktion zugeordnet.

Zu den Digital Signage-Messehighlights bei Bütema gehören unter anderem neue digitale Wegweiser. Der Anbieter sieht die Lösung vor allem in Kaufhäusern mit mehreren Etagen. Die Displays können optional mit einem Touch-fähigen Bildschirm ausgestattet werden, über den sich beispielweise die Sprache ändern lässt. Zeitlich begrenzte Aktionen können so flexibel in das Display des Wegweisers eingebunden werden.

Außerdem will Bütema kleine, ultraflexible IoT Bluetooth-Knöpfe vorstellen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sein sollen. Abgerundet werde der Messeauftritt durch neue Bildschirme, neue Features und zahlreiche Anwendungsbeispiele, so das Unternehmen.