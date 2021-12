Der Schweizer Digital Signage-Integrator Richnerstutz hat in der Stadt Bremgarten im Kanton Aargau zwei neue Outdoor-Stelen an den Ortseingängen installiert. Die Stelen informieren Vorbeifahrenden über das aktuelle Geschehen in Bremgarten, von Events und kulturellen Veranstaltungen in der Stadt bis zu den Aktivitäten der örtlichen Vereine. Drei weitere Standorte sollen in 2022 folgen.

Die 2,6 Meter hohen und 1,2 Meter breiten Stelen verfügen jeweils über einen integierten 75″-LCD-Screen mit einer Helligkeit von maximal 3000 cd/m2 für gute Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Um bei Nacht Autofahrer nicht zu blenden und Energie zu sparen, können die Stelen ihre Helligkeit automatisch dem Umgebungslicht anpassen. Der Content wird über die Software „Play Everywhere“, eine Entwicklung aus dem Hause Richnerstutz, selbständig von der Stadtverwaltung Bremgarten publiziert.

Das Gesamtsystem ist mit rund 450 Kilogramm ein Schwergewicht. Für den einwandfreien Betrieb verfügen die Stelen über ein Monitoringsystem, in welchem Kennzahlen wie Lüftergeschwindigkeit, Innen- und Außentemperatur, Umgebungs- und Bildschirmhelligkeit, Luftfeuchtigkeit und mehr seitens Richnerstutz abgelesen werden können. Darüber hinaus lassen sich die Stelen via Remote neustarten.

Design-Highlight an den Installationen ist der 3,6 Meter hohe „Spittelturm“, das Wahrzeichen der Kleinstadt, der die Displays flankiert. Das Element wurde in Zusammenarbeit mit der Grafikabteilung der Stadt Bremgarten und dem Atelier Spalinger entwickelt.

Ein Jahr Anlaufzeit für die Umsetzung

Von der Projektanfrage der Stadt Bremgarten an Richnerstutz bis zur konkreten Umsetzung brauchte es etwas mehr als ein Jahr, denn es galt zunächst gemeinsam die kantonale Bewilligung einzuholen. Viele Entstehungsschritte folgten: Von Ortsbegehungen, ersten Visualisierungsentwürfen, technischen Abklärungen über weitere Visualisierungsrunden bis hin zur Erstellung eines umfangreichen Umsetzungsdossiers und dem finalen Einreichen des Antrags für die kantonale Bewilligung. Die Stadtverwaltung Bremgarten konnte mit dem gemeinsam mit dem Integrator erarbeiteten Projekt überzeugen und nach mehreren erfolgreichen Verhandlungsrunden den Zuschlag erhalten.

Für die Stadt sind die digitalen Stelen nicht nur ein neues Aushängeschild am Ortseingang, sondern rechnen sich laut Richnerstutz auch: Anlässe und Events müssen nicht mehr zwingend mit gedruckten Plakaten, Bannern und sonstigen Installationen beworben werden, was Zeit und Kosten spare.