Globale Brands leisten sich den Luxus von Flagshipstores und Retail-Konzepten die ihrer Zeit voraus sind. Der neue Adidas Flagship in Berlin ist ein Trendsetter wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung voll integriert Markenerlebnisse auf höchstem Niveau ermöglichen. Zuallererst ist der Wille und die Überzeugung notwendig das der Spagat zwischen Grün und Digital möglich ist. „Renew Berlin“ zeigt es – neben unbehandelten OSB-Platten im Ladenbau, grünen Gewächshäuser für natürliche Luftreinigung setzt Adidas auf LED (transparent in Eingange) und hochauflösend in Schaufenster und als digitaler Leuchtturm rund um den Aufzugsschacht.

Bekannt sind viele digitale Touchpoints wie interaktive Spiegel in den Umkleiden, LED im Regalsystem für Fußballschuhe und in Podesten. Leider setzt Adidas auch weiterhin auf hochverspiegelte Large Format Displays die stark reflektieren und den Content schwer erkennbar machen.

Digital Signage Highlight sind transparente LED in den Glaspanelen im Eingangsbereich. Zum ersten mal wurden transparente LED optisch – von Vor- und Rückseite – ansprechend integriert. Auch die hochauflösende LED im Schaufenster ist eine ideale Bühne für digitales Storytelling. Überrascht waren wir über die LED-Verkleidung des Aufzugsschachts, die viel Atmosphäre schafft aber vom Content etwas enttäuscht. Die Appintegration in den Customer Journey ist und bleibt branchenführend von der Einfachheit der Bedienung und den Mehrwert der Use-Cases.

Faszinierend ist mit welcher Konsequenz Adidas das Thema Nachhaltigkeit im Store realisiert hat. Die natürliche Luftreinigung via High-Performance Pflanzen, der Einsatz natürlicher Materialien oder ein Green Lab wo sogar die Planen der Baustelle zu Taschen verarbeitet werden. Symbolisch für das Store-Thema „Renew Berlin“ ist die deckenhohe Skulptur Become 2021 die den Kreislaufprozess darstellt und das Engagement „Futurecraft Loop“