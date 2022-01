Natürlich war die diesjährige CES keine normale Weltleitmesse – mitten in der Covid Omikron-Welle war es aus Sicht der Veranstalter aber trotzdem ein Erfolg. Die Hygieneprotokolle haben sich offensichtlich bewährt, auch wenn es für eine abschließende Analyse Stunden nach Ende der Messe noch zu früh ist.

Das Feedback der Besucher und Aussteller vor Ort war gemischt – große Namen fehlten auf der Messe und die Lücken in den Hallen waren nicht zu übersehen. Insbesondere große Aussteller aus den Bereichen IT, Online und Telekommunikation hatten ihre Teilnahme in letzter Minute abgesagt. Deshalb kamen die großen News und Trends der Messe auch eher aus anderen Branchen.

Manch einer bezeichnet die CES 2022 auch als die größte Autoshow seit zwei Jahren. Fast 200 Automobil und Automotive-Aussteller waren in Las Vegas vertreten. Sowohl Mercedes-Benz (Prototypen mit 1.000 km Reichweite und Riesendisplay), als auch BMW (eInk-Lackierung) und Sony (Einstieg ins EV-Autogeschäft) dominierten die Nachrichten. Aber auch Stellantis (PSA,Fiat) mit einem Rekordauftrag von Amazon für EV-Transporter und Hyundai und LG mit spektakulären selbstfahrenden Mobility-Konzepten.

Die einstmals dominierenden AV- und IT-Aussteller hatten es dieses Jahr etwas schwieriger Themen zu setzen während ein Großteil der dominierenden Online-Anbieter sich gar nicht Las Vegas zeigten. Die Chipkrise und anhaltende Lieferengpässe belasten die IT und AV Branche auch 2022. Wenige bahnbrechende technische Innovationen wurden in Las Vegas präsentiert, natürlich durfte „irgendwas mit AI“ bei so gut wie keiner „Weltpremiere“ fehlen.

Ein Thema war jedoch über alle Bereiche dominant – Nachhaltigkeit. Auch in Nordamerika scheint „Sustainability“ jetzt anzukommen. Ob die Kunden dafür auch bereit sind mehr zu zahlen werden die kommenden Monate zeigen.

Mit nur 20% der üblichen Besuchern zeigt die CES aber auch was andere globale Events 2022 erwarten können. Veranstalter können auf einen harten Kern internationaler Besucher und Aussteller setzen, die breite Masse ist weniger bereit den zusätzlichen Aufwand mit Testregime und Hygieneprotokolle auf sich zunehmen. Aber die CES 2022 zeigt auch wie wichtig persönlicher Kontakt ist, über die digitalen, virtuellen Angebote der CES spricht keiner.