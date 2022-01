Die Zeit „zwischen den Jahren“ – damit bezieht man sich meist auf die letzte Woche des alten und die erste Woche des neuen Jahres – ist oft eine Zeit zum Ausspannen, Innehalten und Reflektieren. In unserer Branche ist immer Bewegung, doch das schließt Gedanken über die Vergangenheit und vor allem die Zukunft der Industrie nicht aus. So haben auch „zwischen den Jahren“ Marktteilnehmer in den invidis Jahreskommentaren die vergangenen sowie die vor uns liegenden Monate bewertet und analysiert.

Software- und Hardware-Hersteller, Distributoren und Integratoren haben Einblicke in die Firmenentwicklungen und -strategien gegeben. Dabei setzt sich der Trend der Jahreskommentare des Dezembers 2021 fort: Die Branche wagt einen vorsichtigen, aber durchaus optimistischen Blick auf das Jahr 2022. Viele Herausforderungen warten auf die Unternehmen, doch bringen diese naturgemäß auch Möglichkeiten mit.

Und die Jahreskommentar-Serie wird noch weitergehen: Den gesamten Januar hindurch werden wir die Bestandsaufnahmen von Experten und Marktteilnehmern veröffentlichen.