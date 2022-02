Zusammen mit der Züricher Agentur TMI und deren Partner Automatico hat der Schweizer Reiseveranstalter Hotelplan Suisse den ersten virtuellen Reiseberater im Einsatz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Programm mit dem Namen „Tom“ arbeitet in der Hotelplan-Filiale im Shoppyland Schönbühl und informiert auf Knopfdruck die Kundschaft über Reiseangebote. Er erscheint auf einem großen interaktiven Screen, kommuniziert wird mit ihm per Sprach- und Bewegungserkennung. Zudem lassen sich durch das Scannen eines QR-Codes zum Beispiel Ferienkataloge downloaden oder an eine Mail-Adresse versenden.

Tim Bachmann, CEO von Hotelplan Suisse, betont, dass „Tom“ in Randzeiten unterstützen solle und nicht als Ersatz für Filialmitarbeitende gedacht sei. „Verläuft das Pilotprojekt mit Tom erfolgreich, können wir uns vorstellen, weitere virtuelle Mitarbeitende in anderen Hotelplan-Filialen einzusetzen“, ergänzt er.

Laut TMI wurde Tom auf fünf Kunden-Use-Cases hin fit gemacht. Er sei im Stande, Inspiration und Beratung für das nächste Ferienziel zu bieten, Katalog-Bestellungen aufzunehmen und über aktuelle Einreisebestimmungen zu informieren – was gerade in er Pandemie nützlich sei. Zudem leitet er Kundinnen und Kunden mit Anliegen zu bestehenden Buchungen an die entsprechende Stelle weiter.