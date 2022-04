Sharp/NEC stellt auf der ISE 2022 in Barcelona neben neuen Displays auch eine neue LED-Lösung vor. Das NEC LED-E012i-108 ist die neueste Ergänzung der dv-LED E-Serie – das E steht für „Essential“ – vor. Die E-Serie eignet sich für kostenbewusste Anwendungen in Konferenzräumen sowie Digital Signage-Einsatzgebieten. Sie bietet laut Hersteller alle Vorteile einer Fine-Pitch Indoor dvLED-Lösung und stellt Inhalte auch in hellen Umgebungen wirkungsvoll dar.

Durch das leichte Aluminiumgehäuse und das schlanke Profil von 29 Millimetern lässt sich die E-Serie unkompliziert installieren sowie dezent platzieren – egal, ob freistehend oder an der Wand hängend.

„Mit ihrer hohen visuellen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfüllt die E-Serie sämtliche Ansprüche, die Anwender von Sharp/NEC gewohnt sind. Gleichzeitig können wir mit den Modellen alle Vorteile von Fine-Pitch-LEDs in erschwinglichen Komplettlösungen für Anwender im Unternehmen und im Einzelhandel zusammenführen. Als Bundle in verschiedenen Größen und Pixelabständen erhältlich, bietet die Lösung alles, was Anwender für großflächige, rahmenlose Visualisierungen benötigen – und das mit hervorragender Helligkeit und einem hohen Kontrast, der auch in hellem Umgebungslicht auffällt. So können Anwender Inhalte in allen Szenarien mit hoher Wirkung darstellen“, so Nils Detje, Produktmanager Direct View LED bei Sharp/NEC Display Solutions Europe.

Der Hersteller sieht das LED-E012i-108 besonders geeignet für Kunden an, die eine budgetfreundliche Lösung bei hoher LED-Qualität für Besprechungsräume oder Einzelhandelsgeschäfte suchen.

Sharp/NEC ist auf dem Stand E600 in Halle 3 zu finden.