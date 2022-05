Die in London ansässige Ocean Outdoor ist primär in Großbritannien, den Niederlanden und in Skandinavien tätig, betreibt allerdings auch ein kleineres Mall-Netzwerk in Deutschland. In den vergangenen Jahren wuchs Ocean durch eine Reihe von Übernahmen – unter anderem auch das DooH-Geschäft von Visualart – zu einem großen europäischen DooH-Anbieter.

Durch die Pandemie und die Lockdowns rutschte Ocean Outdoor allerdings tief in die Verluste. Im abgelaufenen Jahr konnte der Umsatz schon wieder auf 124,4 Mio. GBP (2020: 86,2 Mio. GBP) gesteigert werden. Jedoch verzeichnete Ocean auch 2021 noch Verluste in Höhe von 30,3 Mio. GBP. Im Vorkrisenjahr 2019 erzielte Ocean 139,6 Mio. GBP – allerdings noch ohne einige später erworbene Gesellschaften.

Der Druck der Finanzmärkte wurde in den vergangenen Monaten stärker, sodass sich das Management entschloss, das Unternehmen zum Verkauf zustellen (invidis-Bericht). Das Barangebot des Finanzinvestors Atairos in Höhe von 10,40 Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 21,9 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs von Ocean Outdoor in den letzten sechs Monaten.

Ocean-Outdoor-CEO Tim Bleakley kommentiert: “Der Vorschlag von Atairos kann dem breiteren Aktionär-Gruppe klare Vorteile bringen und Ocean dabei unterstützen, weiterhin in seine Mitarbeiter und Technologie zu investieren und seinen Umfang und seine Reichweite auf neuen und bestehenden Märkten zu erweitern.“

Atairos besitzt bereits 37,9 Prozent von Ocean Outdoor. Die Private-Equity-Firma verwaltet ein Vermögen von 6 Milliarden Dollar.

Laut Bleakley verzeichnete Ocean wieder stark ansteigende Buchungen im vierten Quartal 2021 und zu Jahresbeginn 2022.