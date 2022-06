Retail Media Broadsign goes Retail Down Under



Cartology, ein australisches Retail-Media-Unternehmen, das von der Woolworths Group unterstützt wird, und Broadsign gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt. Diese zielt darauf ab, das Retail Media Network (RMN) von Cartology zu verbessern. Die Zusammenarbeit soll Cartology die Planung, Verwaltung und Auslieferung von Content und Werbung auf Retail-Displays in mehr als 1.400 Woolworths-Filialen für Lebensmittel und Alltagsbedarf in Australien und Neuseeland erleichtern.

Cartology hat bereits damit begonnen, Screens in die Broadsign-Plattform einzubinden, einschließlich digitaler Totems vor dem Geschäft, Displays hinter der Ladentheke und andere Bildschirmtypen.

„Cartology verfügt über ein tiefes Verständnis der Kundeneinstellungen und -verhaltensweisen, was für Marken von unschätzbarem Wert ist“, sagt Stacey Lawson, Head of Campaign Operations and Delivery bei Cartology. „Da sich unser Geschäft und die Branche ständig weiterentwickeln, bietet die Partnerschaft mit Broadsign zur Nutzung seiner Tools zur Planung und Verwaltung von Inhalten in unserem Netzwerk den Medienkäufern mehr Flexibilität und verbessert unsere internen Abläufe hier bei Cartology. Dies stellt sicher, dass wir uns darauf konzentrieren können, das beste Einkaufserlebnis für die Kunden von Woolworths zu schaffen zu steigern.“

„RMNs gewinnen bei Marken an Zugkraft, und Cartology ist in Australien führend auf diesem Gebiet. Es hat eine leistungsstarke Gruppe von zielgerichteten Omnichannel-Werbelösungen etabliert, und wir sind begeistert, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, teilte Maarten Dollevoet mit, Chief Revenue Officer bei Broadsign. „Gemeinsam wird unsere Partnerschaft dazu beitragen, die Stärke von In-Store-Werbung zu zeigen, das In-Store-Erlebnis für Kunden zu stärken und Möglichkeiten für Werbetreibende im Rahmen des Wachstums von Retail Media zu erschließen.“

Laut einem Bericht von emarketer soll Retail Media bis 2023 ein Volumen von 50 Milliarden Dollar überschreiten und damit fast 20 Prozent der Ausgaben für digitale Werbung1 ausmachen, wobei das Erlebnis in der Filiale ein Schlüsselfaktor sei. Wenn es gelingt, die Kunden mit überzeugenden Inhalten am Ort des Kaufs zu erreichen, kann dies zu einem positiveren Einkaufserlebnis führen, das nachweislich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Kunden mehr Geld im Geschäft ausgeben und den Laden wieder besuchen.