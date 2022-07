Das Warten hat ein Ende, am 6. und 7. Juli 2022 ist es endlich wieder soweit: Der Digital Signage Summit Europe wird wieder live und in voller Ausstattung stattfinden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten zwei vollgepackte Tage, mit Thought Leadern und Visionären auf den beiden Bühnen im Hilton-Hotel am Münchner Flughafen.

Unter anderem wird geboten:

Die neuesten Markt-, Technologie- und Strategie-Updates

Mehr als 70 Experten als Redner, von denen ein großer Teil auf CEO- oder vergleichbarer Ebene tätig ist

Herstellerunabhängige SoC- und IoT-Sensor-Showcases

Die Innovationsbühne, auf der Technologien wie Einzelhandelsanalysen, Omnichannel-Lösungen, digitale Kundenbelege und Mobilitäts-Dashboards vorgestellt werden

Vielfältige Networking-Möglichkeiten, darunter die kostenlose Abendveranstaltung im Airbräu

Ein belebter Ausstellungsbereich mit Hardware-, Software- und Dienstleistungsanbietern

Deep-Dive-Workshops am Ende der Konferenz

Zudem wird am Abend des 6. Juli den Teilnehmern in einer exklusiven Preview das invidis Jahrbuch 2022 präsentiert – der Branchenbibel für Digital Signage und DooH.

Es gibt noch freie Plätze für Europas führende Digital Signage-Konferenz. Melden Sie sich noch heute an!