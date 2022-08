Schon seit mehr als zehn Jahren ist McDonalds bemüht, dass regionale Sammelsurium an CMS-Plattformen zu vereinheitlichen. Doch die Konsolidierung auf ein zentrales CMS wurde bisher von McDonalds Ländergesellschaften erfolgreich vermieden. Ob Stratacache in den USA, Visual Art in Skandinavien oder MDT in Deutschland, im Gegensatz zu den größtenteils vereinheitlichten Orderterminals herrscht bei den Digital Menu Boards noch ein regionaler Flickenteppich. Ob es dieses Mal klappt alle DMBs weltweit auf Coates zu konsolidieren, bleibt abzuwarten. Bis zum Ablauf der bestehenden Verträge der einzelnen Ländergesellschaften mit den aktuellen CMS-Anbietern wird sich sicherlich nicht viel ändern.

Coates hat sich in den letzten 50 Jahren als Spezialist für McDonald’s etabliert, doch zu einer weltweiten CMS-Rollout war es bisher nicht gekommen. Der Gewinn des mehrstufigen Auswahlverfahrens ist der bisher größte Auftrag den die Australier gewonnen haben.

“Nach einer gründlichen Prüfung der besten CMS-Anbieter war es klar, dass die Coates Group der am besten positionierte Technologiepartner für diese kritische Phase unserer digitalen Entwicklung ist. Unser Ziel war es, einen globalen Anbieter zu finden, der unsere Vision eines digitalen CMS umsetzen kann, nämlich allen unseren Kunden auf der ganzen Welt ein einheitliches Bestellverhalten durch eine einzige, zusammenhängende Hardware- und Softwarelösung zu ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass die Coates Group diese Vision umsetzen wird, und wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft, die unseren Märkten Flexibilität innerhalb eines global standardisierten Rahmens bietet“, sagte Hashim Amin, Vice President of Global Product & Engineering bei McDonald’s.

Der Fünfjahresvertrag ermöglicht McDonald’s erstmals eine weltweit standardisierte DMB-Lösung auszurollen. Während die Coates-Gruppe die gesamte Partnerschaft verwalten und der einzige CMS-Anbieter sein wird, bietet die Gesamtlösung den Ländergesllschaften eine Auswahl an DMB-Hardware sowie Installations- und Support-Services von Coates oder der französischen Acrelec. McDonalds erhofft sich auf der einen Seite eine technologische Standardisierung, während gleichzeitig die individuellen Anforderungen der einzelnen Märkte an die Implementierung berücksichtigt werden können. Oberstes Ziel sind natürlich erhebliche Kosteneinsparungen für die Restaurantbetreiber und eine einheitliche Anbindung an die McDonalds App-Plattform.

„Wir könnten nicht stolzer sein, die großartige Dynamik fortzusetzen, die wir in den letzten 10 Jahren mit McDonald’s im Bereich des digitalen Merchandisings aufgebaut haben, und unsere Partnerschaft zu neuen, innovativen Höhen zu führen. Als langjähriger Partner von McDonald’s freuen wir uns über das kontinuierliche Wachstum und den Erfolg, den wir gemeinsam erlebt haben, und wir freuen uns darauf, in dieser neuen Funktion zu liefern, beginnend mit der Umstellung des US-Marktes auf die Coates CMS-Lösung“, sagte Leo Coates, CEO der Coates Group.

Von Neonschilder zu Digital Signage

Die Coates Group ist seit den 1970er Jahren McDonalds-Partner für traditioneller Beschilderung. Zuerst im australischen Heimatmarkt und seit den 1990er Jahren auch zunehmend in Asien und Europa. Seit den 2010er Jahren beliefert Coates McDonalds auch mit Digital Signage Lösungen in vielen Märkten weltweit. Im Jahr 2017 erhielt die Coates Group den Zuschlag für den Rollout der Outdoor (Drive Thru) Digital Menu Board-Hardware für McDonald’s in den USA, der bis dato weltweit größte QSR-Menüboard-Rollout. Heute beliefert Coates 50 McDonald’s-Ländergesllschaften – darunter die USA, Kanada, Australien, Frankreich und Großbritannien – mit Digital Signage -Lösungen wie CMS, DMB und Self-Order-Kiosk.

Acrelec wurde Anfang 2000 von zwei ehemaligen französischen McDonald’s-Mitarbeitern, Jacques Mangeot und Jalel Souissi, gegründet mit dem Focus auf Self-Order Terminals (zusammen mit NCR) und Drive-Through-Technologie. McDonalds nutzt heute über 80.000 Arcelec-Touchpoints in 80 Ländern. Installation und Service erfolgt über unterschiedliche Digital Signage Partner in den einzelnen Märkten.