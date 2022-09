In der nächsten Woche, am 5. und am 6. Oktober 2022, findet die zweite Ausgabe der Brandschutzkonferenz Best Medientechnik statt, organisiert von der Job-Gruppe. Hierbei geht es vor allem um die Frage, wie Brandschutzvorgaben für AV-Technik in sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel Fluchtwegen, umgesetzt wird. (Lesen Sie hier den Bericht von invidis zur ersten Konferenz.)

Anwesend sind auch bekannte Unternehmen aus der Digital Signage-Branche, allen voran die Display-Hersteller Samsung Electronics, Sharp/NEC und Daktronics sowie der Distributor Lang AG. Hinzu kommen Integratoren wie Ben Hur, Ledcon sowie Kürten & Lechner Digital.

Das Thema Brandschutz scheint in der Branche durchgehend ein heißes Thema zu sein: Wie uns die Job Gruppe berichtet, ist die Konferenz bereits ausgebucht.

invidis ist als Medienpartner ebenfalls bei der Konferenz und wird berichten.