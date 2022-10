Der britische DooH-Anbieter Ocean Outdoor hat nach eigenen Angaben das weltweit erste plattformübergreifende Web-3-Metaverse Out-of-Home-Paket gestartet – mit dem Einzelhandelsunternehmen Argos als Markenpartner.

Argos nutzt den Platz auf den Metaverse-Billboards als Teil seiner Strategie, die Aufmerksamkeit für Premiumprodukte und Technologiemarken zu erhöhen.

Werbung im neuen Kontext

Becky Desert, Kampagnenmanagerin bei Argos, sagt: „Diese Kampagne ist Teil einer Strategie zur Aufwertung von Argos, mit der wir die Aufmerksamkeit auf Premiumprodukte und Marken lenken wollen, bei denen manche Menschen nicht an Argos denken. Um die Meinung der Kunden zu ändern, ist es wichtig, was wir sagen: aber es ist auch wichtig, dass wir uns in neuen, interessanten und relevanten Kontexten zeigen. Deshalb haben wir die Gelegenheit ergriffen, im Metaverse aufzutreten.“

In Zusammenarbeit mit Landvault – dem ehemaligen Admix – umfasst die Metaverse-Kollektion von Ocean 45 digitale Billboards in Decentraland und Somnium Space sowie die drei NFT-Standorte von Ocean – The Loop, Holland Park Roundabout und Four Dials Westfield Stratford City, die letztes Jahr versteigert wurden. Diese befinden sich im Somnium Space.

Gut positioniert im Metaverse

Jeder der virtuellen Screens befindet sich an Schlüsselpositionen innerhalb der Metaverse-Plattformen, um Engagement und Reichweite in stark frequentierten Bereichen zu erzielen, wie einem Konferenzzentrum, einem Disco-Club, einer Konzerthalle und beliebten Metaverse-Gaming-Zonen zu erzielen.

Zu diesen Bereichen gehören Decentral Games, der am stärksten frequentierte Bereich innerhalb von Decentraland, der mehr als 60 Prozent des gesamten Traffics ausmacht. Personen, die diese Bereiche besuchen, spielen zwischen zwei und drei Stunden pro Tag, wobei mehr als 60 Prozent von ihnen wiederkehrende Besucher sind. Die Werbeplatzierungen sind alle nativ in die Spielstätten integriert und ermöglichen sowohl Markenwerbung als auch die „Teleportation“ von Besuchern zu den Spielstätten des Werbetreibenden.

Reales DooH eingebunden

Die Kampagne beinhaltet auch Schaltungen in der realen Welt: auf dem Holland Park Roundabout Tri-Screen in London, zusammen mit einer NFT-Replik desselben Plakats im Somnium Space, einer Metaverseanwendung sowie bis zum 23. Oktober an realen Standorten am Straßenrand in Birmingham und Manchester.

Mithilfe der In-Play-Technologie von Landvault synchronisieren sich die virtuellen Werbetafeln von Ocean mit den Werbemitteln, die auf ihren realen DooH-Gegenstücken angezeigt werden, und stellen so eine Verbindung zum Kernprodukt von Ocean und dem breiteren adressierbaren Markt her.

Creators profitieren

Catherine Morgan, Director der Ocean Labs, erklärt: „Der Start des Metaverse-Netzwerks von Ocean bietet Marken die Möglichkeit, Kampagnen in zwei Welten zu erstellen und so Zugang zu jungen, technikaffinen Early Adopters in unserem DooH-Netzwerk in der realen Welt und in der virtuellen Welt zu erhalten.“

Bisher seien die Ersteller virtueller Erlebnisse auf NFT-Verkäufe oder komplexe Markenpartnerschaften angewiesen, die den größten Erstellern vorbehalten waren. Mit dem Angebot von Landvault und Ocean könne jeder Creator seine Inhalte auf automatisierte Weise monetarisieren.