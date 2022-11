Mit fast 15.000 Filialen ist GS25 die führende Convenience-Kette Südkoreas. Die ehemalige LG-Tochter rühmt sich mit den zufriedensten Kunden des Landes und gilt als besonders innovationsfreudig. Mitten im Geschäftsviertel Gangnam betreibt GS25 den DX Lab & Cafe Future Store, der seinem Namen alle Ehre macht. Nicht weniger als neue 19 Retail-Tech-Lösungen integrierte GS25 im Store; diese sollen es ermöglichen, dass der Convenience Store sowohl mit Mitarbeitern als auch autonom betrieben werden kann.

Natürlich darf in einem Future-Store Digital Signage nicht fehlen, auch im GS25 DX Lab & Cafe befinden sich LED (Säule), Stretched Displays (oberhalb der Getränke-Kühlmöbel und Menuboards für Promotion und Services oberhalb des Checkouts). Bemerkenswert sind sieben quadratische Screens im Selfservice-Cafe, die jeweils oberhalb einer Spezialkaffeemaschine angebracht sind. Neben normalen Kaffeespezialitäten bietet GS25 auch entkoffeinierten Kaffee und eine Art-Cappuccino-Maschine, die Wunschgrafiken mit Kakaopulver auf den Kaffeeschaum zaubert. Auch eine Waschmaschine und ein Mehrweg-Rückgabeautomat befinden sich im Cafe.

It’s hip to be square – quadratische Displays

Quadratische Displays findet man in Asien weitaus häufiger als in Europa. Sondergrößen (quadratisch, stretched) werden mangels Platz am POS gerne anstelle von 16:9-Displays eingesetzt. In Europa setzt primär Red Bull auf den ungewöhnlichen Formfaktor. Einige der Displays steuern den Content passend zur mit Videokameras erfassten Zielgruppe an; alle Produkte sind mit ESLs ausgezeichnet.

Neben Digital Signage setzt GS25 im Lab Store auf Paymentterminals mit Gesichtserkennung, AI-basierte Videoüberwachung zur Erkennung von außergewöhnlichen Vorkommen im Betriebsablauf, automatisierte Diebstahlpräventionslösung, einen Automaten zum unbemannten Verkauf von Spirituosen und einen Weindispenser.

Abgerundet wird der Store durch farbiges Glas im Schaufenster, indirekte Beleuchtung und ein großes Display an der Außenseite, um die Atmosphäre des Laborkonzepts zu verkörpern. Ein koreanisches Video zeigt den Store und seine Funktionen.