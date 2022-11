Nach zwei schmerzlich ertraglosen Jahren hegten Kinobesitzer große Hoffnung, mit Blockbustern wie Top Gun Maverick ihre Kassen wieder füllen zu können. Die Pandemie sowie der Boom von Streaming-Diensten hatten ihre Spuren hinterlassen. Für die Digital Signage-Industrie liegt der Fokus jedoch nicht auf den Kinosälen, sondern auf der Lobby.

Kino-Lobbies weisen mitunter die höchste Display-Dichte auf: In einem einzigen Kino hängen und stehen bis zu 150 Screens, die aktuelle und kommende Filme bewerben. Nur eine Handvoll Digital Signage-Experten in Europa haben sich auf dieses Metier spezialisiert, denn das Content-Design und -Management ist kein leichtes Unterfangen. Der Schweizer Software-Spezialist Andi Bohli, CEO und Gründer von Imaculix, gab auf dem DSSE 2022 einen Einblick in die Herausforderungen der glamourösen Kinowelt.

