Kunst ohne Rahmen erleben, mittendrin sein: Das ist das Ziel von Frameless, einer neuen immersiven Attraktion im Herzen von London. Die ProAV-Installation soll Besucher jeden Alters begeistern und inspirieren, indem man das traditionelle Kunsterlebnis auf ein neues Niveau hebt.

Dafür werden auf 30.000 Quadratmetern im Marble Arch mehr als 50 Projektoren für das Darstellen von berühmten Gemälden benutzt, begleitet von Musik aus mehr als 158 Surround-Sound-Lautsprechern.

Für die Installation arbeitete Frameless mit seinem Technologiepartner Creative Technology zusammen. Dieser organisierte einen Pitch mit drei Projektoren-Herstellern, zum Schluss fiel die Wahl auf 3-Chip-DLP-Projektoren von Panasonic.

Kompatibel mit Social Media

Zum Einsatz kamen dabei die Modelle RQ22K und RQ35K sowie Projektoren der MZ16-Serie. „Der Erfolg des Projekts steht oder fällt mit der Qualität der immersiven Erfahrung, die wir bieten“, sagt Simon Kentish, Chief Technology Officer bei Frameless. „Als wir die 3-Chip-DLP-Projektoren von Panasonic in Aktion sahen, stachen sie in Bezug auf Bildqualität und Zuverlässigkeit eindeutig hervor.“

Neben dem immersiven Erlebnis war es Frameless wichtig, dass die projizierten Bilder leicht auf Video und in Fotos für soziale Medien festgehalten werden können. „Dass Besucher die Bilder und Videos der projizierten Kunst in sozialen Medien teilen können, war ein wichtiger Aspekt für das Marketing“, erklärt Simon Kentish. Auch hier punkteten die Panasonic-Projektoren.

Nun werden die Kunstprojektionen im Inneren der Attraktion mit insgesamt 479 Millionen Pixeln, einer Million Lumen Helligkeit und lebendigen Farben geliefert. Insgesamt besteht Frameless aus vier Galerien, plus einer fünften Galerie für Unternehmens- und Bildungsveranstaltungen.

Um die immersiven Effekte zu erzeugen, werden bei 80 Prozent der Projektoren Ultra-Short-Throw-Objektive von Panasonic verwendet. So lenken die in der Decke versteckten Projektoren nicht von der immersiven Illusion ab und projizieren in besonderen Winkeln, um die Besucher keine Schatten werfen zu lassen.

Projektion von allen Seiten

Zu weiteren eingesetzten Techniken zählen Spiegel und Projektoren in Spiegelfolie, um den Effekt von visueller Unendlichkeit zu erzeugen. Dabei kommt eine sechsseitige Projektion zum Einsatz, um die Besucher in die Mitte einer fast kugelförmigen Land-, Meer- oder Stadtlandschaft zu versetzen. Zudem werden in einem abgedunkelten Raum halbtransparente Projektionsflächen verwendet, um ein Labyrinth von Eindrücken zu schaffen, in dem man sich verlieren kann.

„Die Content-Creator haben die Fähigkeiten der Projektoren an ihre Grenzen gebracht. Die unglaublichen Eigenschaften der Panasonic-Projektoren und Periskop-UST-Objektive haben es uns ermöglicht, sowohl in großen (bis zu 9 m hohen) als auch in anspruchsvollen Räumen ein vollständig immersives Erlebnis zu schaffen“, sagt Simon Kentish. „Es gibt kein größeres Vergnügen für mich, als am Eingang einer der Galerien zu beobachten, wie Kunstliebhaber, Familien und Kinder interagieren und die immersiven Erlebnisse im Raum genießen. Die Freude in ihren Gesichtern ist wunderbar und es ist die Kombination aus Kunst, Content-Kreation, Projektion und Sound, die das möglich gemacht hat.“