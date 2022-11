Frankreich machte es vor: Das Nachbarland beschloss eine Solardachflicht für große Parkplätze (invidis berichtete). Dies wird nun auch in Deutschland umgesetzt beziehungsweise in Hessen: Dort sind seit neuestem für alle landeseigenen Gebäude und für neue Parkplätze mit mehr als 50 Stellplätzen sind künftig Fotovoltaik-Anlagen vorgeschrieben. Eine entsprechende Novelle des Hessischen Energiegesetzes hat der Landtag beschlossen.

Die Novelle umfasst noch weitere Änderungen: Zum Beispiel müssen Städte und Gemeinden ab 20.000 Einwohnern kommunale Wärmepläne ausarbeiten, Vorgaben für Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern und Abstände von Wärmepumpen werden gelockert.

„Wir wollen Hessen bis 2045 klimaneutral machen, unseren Strom- und Wärmebedarf ausschließlich aus erneuerbaren Quellen decken – sauber, sicher, bezahlbar und unabhängig von Gas, Öl, Kohle und Atom“, sagte Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir. „Dafür müssen wir den Ausbau beschleunigen. Wir stellen deshalb klar, dass erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Das vereinfacht die Genehmigungsverfahren.“ Auch der Ausbau der Windenergie werde erleichtert und vorangetrieben.

Grundsätzlich soll ein Prozent der Landesfläche für die Erzeugung von Solarstrom genutzt werden. Damit formuliert das Bundesland erstmals ein Flächenziel für Fotovoltaik formuliert.

Bei den kommunalen Wärmeplänen sollen nach den Worten von Tarek Al-Wazir auch Rechenzentren und deren Abwärme grundsätzlich integriert werden.

Solarparkplätze: Disneyland als Vorbild

Solarparkplätze werden in Frankreich bereits an einer Reihe großer Gewerbeflächen genutzt, von Supermärkten und Einkaufszentren bis hin zu Disneyland Paris, wo im April der erste Abschnitt einer Fotovoltaik-Überdachung für 11.200 Parkplätze in Betrieb genommen wurde.

Die Solaranlage, mit deren Bau im Herbst 2020 begonnen wurde, wird bis 2023 36 GWh/Jahr produzieren – das entspricht dem jährlichen Energieverbrauch einer Stadt mit 17.400 Einwohnern – und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um circa 890 Tonnen CO2 pro Jahr beitragen. Die Anlage, auf deren Hauptparkplatz bereits mehr als 46.000 Fotovoltaikmodule installiert sind, wird nach ihrer Fertigstellung eine der größten in Europa sein. Die Solarvordächer erzeugen erneuerbare Energie und bieten den Gästen gleichzeitig zusätzliche Vorteile wie Schatten und Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee.