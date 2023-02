Instore Solutions, ein Schweizer Anbieter von Digital-Retail-Lösungen, stellt auf der Euroshop 2023 in Düsseldorf batterielose ESL vor. „Greentag“ nennt das Unternehmen die neuen elektronischen Preisanzeigen, die ihren Strom aus Photovoltaik-Modulen ziehen. Selbst schwaches Umgebungslicht soll genügen, um die Preisanzeigen zu aktualisieren.

Die Solarmodule lassen sich an beliebiger Stelle auf der Regalpreisschiene anbringen, auf der die ESL aufgesteckt sind. Die Stromversorgung geschieht dabei kabellos: Die ESL ziehen sich bei Bedarf Strom über eine Schwachstromschiene aus dem Modul. Weil kein Batteriewechsel mehr nötig ist, sollen Retailer mit den Greentags Zeit und Ressourcen sparen. Bei den Best Retail Awards erhielt Instore Solutions für die Lösung den ersten Preis in der Kategorie Retail Technology.

ESL mit Touch

Neben den Greentags bringt Instore Solutions auch interaktive ESL und Fashion-ESL mit auf die Euroshop. Die interaktiven ESL funktionieren wie ein Mini-Tablet – per Touch lassen sich weitere Inhalte aufrufen. Samsung beispielsweise führte diese Preisanzeigen in seinen Experience Stores ein, als die neue Galaxy-Serie S23 in die Läden kam.

ESL als Fashion-Tag

Für Textilhändler zeigt Instore ein Fashion-ESL, das digitale Preisanzeige mit Tracking kombiniert. Die ESL lassen sich bis auf 20 Zentimeter genau orten und ermöglichen damit eine permanente Inventur. Zusätzlich lassen sie sich als Warensicherungsetikett oder in Verbindung mit Magic Mirrors einsetzen.

Weitere Signage-Anwendungen, die Instore auf der Euroshop zeigt: ein Haartrockner, der die Frisur eines digitalen Models durcheinanderwirbelt; ein Shelf Screen, der per Warenentnahme am Regal den entsprechende Content anzeigt; Echzeitanpassung des Warenbestands in der Cloud und ein virtuelles Regal.

Zu sehen sind sie auf der Euroshop bei Instore Solutions in Halle 6, Stand E17.