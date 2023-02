Panasonic Connect nutzte seinen ISE-Auftritt, um eine ganze Reihe an neuen Lösungen in den Markt einzuführen. Dazu gehörten unter anderem die Ultrakurzdistanz-Projektor PT-CMZ50 (invidis berichtete) sowie die PT-MZ20-Serie für beispielsweise große Konferenzsäle (hier der invidis-Bericht).

Neu war zudem Projektorenserie PT-REQ12/REZ12. Dabei handelt es sich laut Panasonic um die nächste Generation an 1-Chip DLP-Projektoren. Die Lumenstärke reicht innerhalb der Reihe von 8.000 bis 12.000. Während die REZ-Modelle über eine WUXGA-Auflösung verfügen, schaffen die REQ-Varianten 4K. Bei allen beträgt die Contrast Ratio 20.000:1. Videos mit 240 Kilohertz und 2K sollen mit einer Latenzzeit von höchstens 6 Millisekunden abgespielt werden können.

Für Skalierbarkeit verfügt die PT-REQ12/REZ12-Serie über einen Intel-SDM-kompatiblen Slot. Die REQ-Modelle werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 verfügbar sein, die REZ-Modelle im dritten Quartal.

Neue Displays

Auch im Display-Bereich erweiterte Panasonic sein Portfolio: Neu dabei war zum Beispiel die Serie EQ2-PCAP, 4K-Multitouch-Displays, die in sechs Gröen von 43 bis 86 Zoll verfügbar sind. Die 500 Candela pro Quadratmeter hellen Screens verfügen über eine integrierte Whieboard-Funktion; somit eignen sie sich unter anderem für Corporate-Anwendungen und Klassenzimmer. Sie sind mit einer Anti-Glare-Beschichtung versehen und sind für einen durchgehenden 18-Stunden-Betrieb pro Tag ausgelegt.

Hinzu kommt die SQ2H-Serie, die ab dem 4. Quartal 2023 erhältlich sein wird. Die Digital Signage-Displays gibt es in sieben Größen zwischen 43 und 98 Zoll.

Immersion und Robotik

Zu den neuen Produkten zog Samsung die Besucher mit einer immersiven Projektion an den Stand, die in Zusammenarbeit mit der Immersive-Location Frameless in London realisiert wurde.

Interessant war auch die Kamera-Sektion, in der neben der neuen PTZ AW-UE160 auch ein Mini-Studio gezeigt wurde, bei der ein Roboterarm die Kameraführung übernahm.