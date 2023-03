Der Februar wurde auf invidis von zwei Großereignissen eingerahmt: Die ISE am Anfang und die Euroshop am Ende. Somit ist es kein Wunder, dass es viele Messe-News in die Top 10 der meistgeklickten Stories geschafft haben. Hier noch einmal die wichtigsten Meldungen zum Nachlesen.

1. Samsung The Wall auf der ISE

Obwohl Samsung bei der ISE 2023 auf eine große, aufmerksamsstarke Präsentation von The Wall verzichtet hatte – und durch seine geschlossene Standbauweise Diskussionen auslöste, bekam invidis einen Blick auf die neue All-in-One-Lösung von The Wall sowie eine Gesamteinschätzung von Steven Pollock zur Entwicklung von The Wall. Das Flaggschiff von Samsung ruft immer noch sehr großes Interesse am Markt hervor – selbst wenn es nicht gezeigt wird.

2. MSG Sphere kurz vor Premiere

Die MSG Sphere in Las Vegas wird eine LED-Konstruktion der Superlative. Nun nähert sie sich der Vollendung – und wird mit hoher Prominenz eingeweiht: U2 wird ein spektakuläres Konzert geben. Das größte Kugelbauwerk der Erde wird innen und außen mit LED verkleidet sein.

3. PPDS bringt E-Paper heraus

Mit dem Philips Tableaux präsentierte PPDS auf der ISE 2023 ein E-Paper mit 60.000 Farben. Inwiefern das fast ohne Strom auskommende Display breite Verwendung findet, wird sich zeigen. Doch gibt es viele Anwendungsbeispiele, bei denen der Content nicht oft geändert werden muss, in denen ein derartiger Screen eine spannende Alternative wäre.

4. Streik bei der Euroshop

Es war ein großer Aufreger: Nach drei Jahren ist die Euroshop zurück und war gleich mit zwei Großstreiks, am zweiten und am dritten Messetag, konfrontiert. Vor Ort waren die Aussteller dennoch zufrieden. Wie sich die Streiks auf die Besucherzahlen ausgewirkt haben, wird man in zwei Tagen, wenn die Euroshop zu Ende ist, wissen.

5. IDOOH veröffentlicht Reichweitenstudie

Die neue Reichweitenstudie war ein erklärtes Ziel des IDOOH bei der Gründung im vorigen Jahr. Nun ist die Studie herausgekommen; mit ihr werden nun das erste Mal auch Indoor-Werbescreens erfasst. Mit einer ermittelten Nettoreichweite von 81 Millionen liefert die Studie zudem Belege für die Werbewirksamkeit von Out-of-Home.

6. ISE 2023 liefert Rekordergebnis

Beim ersten Mal Barcelona konnte die ISE 2022 noch den Zauber des Anfangs für sich reklamieren: Ein neuer Standort, alle waren froh, sich nach langer, coronabedingter Messeabstinenz wieder zu treffen. 2023 zeigte die Messe, dass sie auch performen kann: Die Besucheranzahl erreichte mit mehr als 58.000 Rekordniveau.

7. EU streicht Energie-Ausnahme für MicroLED und 8K

Mit dem Inkrafttreten der zweiten Stufe der EU Ökodesign-Verordnung für großformatige Displays in der Heimnutzung ab 1. März 2023 werden die Grenzwerte für den Energieverbrauch verschärft. Für Displays mit 8K-Auflösung, OLED und MicroLED, für die bislang eine Ausnahme von den EEI-Höchstwert galt, ändert sich dies ab 1. März 2023.

8. LG auf der ISE: Riesen-Wall, Mini-Pixelpitch

Bei Samsung war auf der ISE 2023 nicht viel für die Öffentlichkeit zu sehen, also übernahm LG den Job: Eine 272-Zoll-MicroLED-Wand mit 0,68 Millimeter Pixelpitch war der große Hingucker auf der Messe. Und auch sonst gab es einiges auf dem LG-Stand zu entdecken.

9. Unilumin zeigt 0,4-Millimeter-Pixelpitch

Die ISE-Neuigkeit bei Unilumin ein Prototyp: Der chinesische Hersteller demonstrierte das U-Micro 0.4, ein LED-Display mit 0,4 Millimetern Pixelpitch und 4K-Auflösung. Es soll im Laufe des Jahres auf den Markt kommen.

10. H&M lockt mit Riesen-LED

Bereits von der Straße aus erspähen Passanten die riesige LED-Wand, die H&M bei Umbau in den Store in der Londoner Regent Street integrierte. Sie zieht sich über das gesamte Treppenhaus und interagiert mit den Kunden, wenn sie die Etage wechseln. H&M beauftragte für das Konzept das Londoner Design- und Technologiestudio Hirsch & Mann, verwendet wurden die 2,5-Millimeter-LED der AT-Serie von Leyard.