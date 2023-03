Das EHI Retail Institute gibt die Gewinner der 16. Reta Awards bekannt. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Euroshop in Düsseldorf statt. In fünf Kategorien gab es jeweils drei gleichrangige Preisträger. In der Kategorie „Best Instore Solutions“ kürte das EHI die Teams von Adidas, Edeka Aschoff und Marks & Spencer für ihren Einsatz von POS-Technologien.

Adidas steuert Digital Signage und Musik mit Sensoren

Adidas entwickelte für seine Stores verschiedene Touchpoints mit Bewegungssensoren. Auf der Straße, am Schaufenster oder in bestimmten Ladenzonen erfassen diese die Bewegungen der Kunden und Passanten. Diese Daten nutzt Adidas, um Musik und Bilder an das Kundenverhalten anzupassen. Ziel ist es auch, Mitglieder für das Vorteilsprogramm „Adi-Club“ zu gewinnen. Die Software und die Technologie kommen von Clickit beziehungsweise Sensormatic Solutions.

Einkaufswagen mit Tablet bei Edeka Aschoff

Edeka Aschoff führte gemeinsam mit Technologiepartner KBST und Partner Expresso den digitalen Einkaufswagen Smartshopper ein. Der Wagen ist mit einem Tablet ausgestattet. Mit dem zugehörigen Barcodescanner fügen die Kunden Waren zu ihrer Einkaufsliste hinzu. Zum Bezahlen generieren sie einen QR-Code auf dem Tablet und scannen diesen an der Kasse. Eine Waage am Einkaufswagen kontrolliert die Artikel. Das System dahinter erkennt das Gewicht der Produkte über einen Algorithmus mit einer Genauigkeit von 2 Gramm.

Marks & Spencer vernetzt Küche und Bestellsystem

Der britische Einzelhändler Marks & Spencer, zu dem die Supermarktketten Tesco, Sainsbury’s und ASDA gehören, erneuerte den Bestellprozess seines Gastronomiekonzeptes. Grundlage dafür ist eine Softwarelösung von Givex, mit der die Kundschaft per App bezahlen kann. Für die Zubereitung der Mahlzeiten führte Diebold Nixdorf ein Küchenmanagementsystem ein und stattete die Küche mit neuer Hardware aus. Die Gäste nehmen einen Food Tracker mit, sodass sie ihr Essen direkt an den Tisch bekommen.

Alle Gewinner der Reta-Awards in der Übersicht:

Best Customer Experience

Coop Genossenschaft: Persönliche Einkaufsempfehlungen im Online-Supermarkt mit Lösung von GK Artificial Intelligence for Retail

Persönliche Einkaufsempfehlungen im Online-Supermarkt mit Lösung von GK Artificial Intelligence for Retail Telefónica: halbtransparente, interaktive LED-Wand im O2-Store Berlin mit Projektpartnern Umdasch, Ledcon Systems und Serviceplan Bubble

halbtransparente, interaktive LED-Wand im O2-Store Berlin mit Projektpartnern Umdasch, Ledcon Systems und Serviceplan Bubble Carrefour: Bewegungssensor ersetzt Wiegen von losen Waren wie Obst –mit Technologie von Digi France, HL Display und Mayam

Best Enterprise Solution

Bizim Toptan: Lieferung und Click & Collect mit datengestützem Prognosesystem von Obase und Microsoft

Lieferung und Click & Collect mit datengestützem Prognosesystem von Obase und Microsoft Schwarz IT: KI-basierte Plattform Parsifal der G2K Group bündelt IT-Infrastruktur der Schwarz-Unternehmen in einer Oberfläche

KI-basierte Plattform Parsifal der G2K Group bündelt IT-Infrastruktur der Schwarz-Unternehmen in einer Oberfläche Esprit: Echtzeit-Filialwarenwirtschaftssystem für alle Stores in Europa mit CAS und SAP Deutschland

Best Connected Retail Solution

Edeka Digital: cloudbasierte Event-Streaming- und Management-Lösung mit Thinkport und Solace

cloudbasierte Event-Streaming- und Management-Lösung mit Thinkport und Solace Schuhhaus Meyer: Schuhanprobe im Store, Bestellung über QR-Code. Cloudbasierte Marktplatzlösung von Scalerion

Schuhanprobe im Store, Bestellung über QR-Code. Cloudbasierte Marktplatzlösung von Scalerion Mediamarktsaturn: interne Gamification-Plattform „LaLiga“ mit Partner Coma

Best AI & Robotics Application