Die arabische Halbinsel kannte lange nur eine Metropole – Dubai. Doch das saudische Königshaus setzt alles daran, mit Riyadh eine zweite Middle-East-Kapitale mit Wow-Projekten und Retail-Highlights zu etablieren. Und die „Vision 2030“-Projektpipeline ist randvoll mit aufsehenerregenden Projekten, mit dem Potenzial, Dubai zu Show zu stehlen. invidis war vor Ort, um sich selbst ein Bild zu machen.

Eines der neuesten Retail-Highlights eröffnete kurz nach unserem Trip ins saudische Königreich: Rolls Royce weihte Anfang März den neuesten Showroom in Riyadh ein. Interessant ist das doppelstöckige Autohaus – wenn man einen Rolls-Royce-Showroom je so bezeichnen dürfte – aus vielerlei Hinsicht.

„Die neue visuelle Identität wurde entwickelt, um eine jüngere, selbstständige und sehr individuelle Kundschaft anzusprechen. Sie bietet ein völlig neues Kundenerlebnis und eine warme und einladende Atmosphäre, in der die Kunden die großartigen Produkte der Marke erleben und schätzen können.“ – Rolls Royce

Die BMW-Luxusmarke adressiert mit dem neuen Showroom-Design eine jüngere Kundschaft, die nicht mehr unbedingt auf einen Verkaufsraum im dunklem englischen Loungestil steht, sondern ein modernes Luxuserlebnis erwartet. Dazu wurde der doppelstöckige Showroom mit einem modernen Innendesign ausgestattet, das für ein entspanntes und intensives Kundenerlebnis sorgen soll.

Fehlen dürfen dabei natürlich nicht großformatige Digital Signage-Installationen in Form von LED-Wänden, die nach invidis-Informationen von Trison geplant und installiert wurden. Neben dem markenüblichen Bespoke Commissioning Atelier und einem Lounge-Bereich mit einem Kuriositätenkabinett verfügt der Riyadh-Showroom über eine Hospitality-Lounge, mit abgestimmten innovativen digitalen Touchpoints und Lichtinstallationen.

Selbst das neue vollelektrische Rolls Royce Spectre Supercoupé wurde zur Eröffnung in Riyadh präsentiert. Zum allerersten Mal präsentierte Rolly Royce das neue Elektroauto außerhalb der englischen Unternehmenszentrale, gerade in einem ölreichen Land, in dem Elektroautos im Straßenbild bisher faktisch nicht sichtbar sind. Saudi Arabien setzt allerdings auf Elektromobilität, ist größter Anteilseigner von Lucid und bald auch Heimat der ersten Lucid-Fabrik außerhalb der USA.