Am 25. Mai 2023 wird es eine Premiere geben: Auf der Infocomm in Bangkok wird erstmals ein Digital Signage Summit (DSS) in der APAC-Region stattfinden. Damit expandiert die weltweit führende DSS-Serie, mit dem Flaggschiff DSS Europe in München, weiter.

Führende Digital Signage-Experten aus der Region werden auf dem DSS Infocomm Asia auf der Bühne stehen und ihre Erfahrungen weitergeben. Unter dem Fokusthema „The Power of Pixels in Retail“ gewähren sie einen Blick hinter die Kulissen von Digital Signage im Einzelhandel, präsentieren globale Trends und stellt Best-Practice-Cases vor.

Der DSS Infocomm Asia wird von invidis-Experte Florian Rotberg kuratiert und moderiert. Als Organisatoren treten Infocomm Asia und invidis gemeinsam auf. Traditionell beginnen die DSS-Konferenzen mit einem exklusiven Marktausblick und einer Keynote, die von invidis präsentiert wird.

Detaillierte Informationen zur Konferenz erhalten Sie auf der englischen Fokusseite des DSS Infocomm Asia 2023. Mehr Informationen zur Infocomm Asia finden Sie hier.