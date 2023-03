Digital Signage und DooH sind an einem kritischen Wendepunkt angelangt: Digitale Touchpoints wie Displays, LED oder Projektionen in physischen Räumen sind zu einer unverzichtbaren Plattform für eine nahtlose, auf die Reise ausgerichtete Kommunikation geworden.

Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher sind auf der Suche nach einzigartigen und ansprechenden Erlebnissen, und Digital Signage bietet die richtigen Tools und Plattformen. Der DSS Europe wird führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie, Kommunikation, Medien, Einzelhandel und Unternehmen zusammenbringen, um den aktuellen Stand der Dinge zu erörtern und Trends und Treiber für das kommende Jahr zu diskutieren. Der Digital Signage Summit (DSS) ist die weltweit am längsten bestehendste und globalste Digital Signage-Veranstaltungsreihe, die als Joint-Venture von ISE und invidis consulting präsentiert wird.

Der DSS Europe 2023 Wann? 5. und 6. Juli 2023 Wo? Hilton Munich Airport Vorregistrierung? DSSE-Page auf der ISE-Seite

DSS-Veranstaltungen bieten einzigartige Möglichkeiten, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden, neue Perspektiven zu untersuchen, Ihre Netzwerke zu erweitern und eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Branche in eine kreative, effektive und nachhaltige Zukunft zu übernehmen. Bekunden Sie auf der Website bereits Ihr Interesse, um sich Tickets zu sichern!

Engaging Experiences

Das Hauptthema des DSS Europe wird 2023 lauten: Engaging Experiences. Digital Signage und DooH haben einen langen Weg hinter sich und sind aus den heutigen Kommunikationskonzepten nicht mehr wegzudenken. Während das Mobiltelefon der interaktivste Bildschirm ist, mit dem jeder täglich hunderte Male interagiert, sind große Displays im öffentlichen Raum die Leinwände, an die sich das Publikum am meisten erinnert. Roadside DooH hat sich von einem digitalen Plakat zu einer digitalen Leinwand mit lebendigem, relevantem, teilbarem und im besten Fall sogar atemberaubendem Storytelling entwickelt.

3D-Effekt-Kampagnen mit erzwungenen perspektivischen Inhalten beeindrucken die Massen – egal ob am Piccadilly Circus in London, am K-Pop Square in Seoul oder am Times Square in New York City. Digital Lobby Experiences bieten unübertroffene immersive Momente, die Unternehmensgeschichten, datengetriebene Kunst oder einfach großartige Eindrücke aus der Natur erzählen. Engaging Experiences sind viel mehr als Videokunst, da sie die digitale Leinwand auf den physischen Raum ausdehnen, um maßgeschneiderte, ortsspezifische und einzigartige Momente zu schaffen.

Engaging Experiences umfasst intelligente, innovative und effektive Wege, um Daten von Erst- und Drittanbietern zum Leben zu erwecken, die programmatisch verwaltet und über verschiedene digitale Kanäle bereitgestellt werden. Wir werden analysieren und diskutieren, wie digitale Workflows die Digital Signage-Industrie verändern und Inhalte in Sekundenbruchteilen statt wie heute innerhalb von Stunden ausgeliefert werden können.

Zentrale Digital Signage-Themen

Zusätzlich zu den spannenden Erfahrungen präsentiert invidis eine breite Palette von Themen, die für die Veränderung und Gestaltung von Digital Signage und DooH relevant sind. Weitere wichtige Punkte auf der Agenda sind:

Green Signage

Nachhaltige Digital Signage-Lösungen und Betriebsabläufe sind in weiten Teilen der EMEA-Region und bald auch weltweit zu einer Notwendigkeit geworden. Wir werden analysieren und diskutieren, wie Technologieanbieter energieeffizientere Lösungen anbieten, globale Vor-Ort-Services anbieten, Geschäftsmodelle für wiederaufbereitete Hardware entwickeln und die Kreislaufwirtschaft vor dem Recycling fördern können.

Software

Digital Signage-Plattformen entwickeln sich von monolithischer Software zu modularen Managed Services für Content-, Daten-, Netzwerk- und Gerätemanagement – im besten Fall in Echtzeit und KI-gestützt. Die DSS Europe wird sich auf die tektonischen Veränderungen in der Architektur, Softwareentwicklung und neue Geschäftsmodelle konzentrieren.

IT-Sicherheit

Im Jahr 2021 waren Drittanbietersoftware wie Digital Signage-Plattformen für 14 Prozent aller erfolgreichen Cyberangriffe verantwortlich. Penetrationstests, Sicherheitszertifizierungen und Versicherungsschutz sind auch für Digital Signage und DooH zu wichtigen Themen geworden. Der DSS Europe wird bewährte Verfahren diskutieren und die neuesten Trends vorstellen.

Business Critical

Digital Signage ist in verschiedenen vertikalen Märkten geschäftskritisch geworden. Der DSS Europe ist die Plattform, um sich über die neuesten vertikalen Trends zu informieren und darüber zu diskutieren, wie Signage für den Betrieb und das Nutzererlebnis unverzichtbar wird.

Disruptive Technologien

Displays, LED, Projektoren, Media Player – Digital Signage ist viel mehr als visuelle Lösungen und PCs. Die DSS Europe ist die Plattform, um innovative und potenziell bahnbrechende Technologien kennenzulernen, die etablierte Lösungen verbinden und ergänzen.

Einführung des Jahrbuchs & exklusive Markteinblicke

Das invidis Jahrbuch, das weithin als die Bibel der Branche bezeichnet wird, ist die Referenz und wird jährlich auf der DSS Europe vorgestellt. Seien Sie der Erste, der ein druckfrisches Exemplar mit Zugang zu exklusiven Marktdaten erhält.

Normen

invidis hat in Zusammenarbeit mit Partnern verschiedene Initiativen für mehr Standards in der Branche gestartet. Die DSS Europe wird die Plattform sein, um die Ergebnisse zu diskutieren und neue Standardinitiativen zu etablieren. Nehmen Sie an der Diskussion teil, um die Zukunft der Branche zu gestalten.

Networking auf höchstem Niveau

Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort als persönliche Veranstaltungen, um Kontakte zu knüpfen, und die DSS Europe bietet zwei volle Tage Networking in einer exklusiven und entspannten Atmosphäre, die sich direkt am Münchner Flughafen befindet.