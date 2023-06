PPDS will auf der Infocomm 2023 eine neue LED-Serie vorstellen. Sie soll das bestehende DV-LED-Portfolio ergänzen, das bereits die L-Line 6000-Serie für 16:9-, 21:9- und 32:9-Videowände sowie die L-Line 7000-Serie umfasst, die sich an verschiedene Innenräume anpassen lässt. Auch bei der neuen Serie scheint es sich um Indoor-LED zu handeln. Nähere Details gab PPDS aber noch nicht bekannt.

Mit dabei am Orlando-Messestand ist auch das farbige E-Paper-Display Philips Tableaux, das auf der ISE in Barcelona große Aufmerksamkeit erhalten hatte. Daneben führt PPDS sein komplettes LCD-Lineup vor: die Philips E-Line und B-Line für das Bildungswesen, die H-Line und D-Line für den Einzelhandel, die S-Line und Q-Line für die Gastronomie sowie die T-Line für Unternehmen. Für den Einsatz in Behörden und Kontrollräumen zeigt PPDS die TAA-zugelassenen X-Line- und D-Line-Displays.

Zu sehen sein werden auch Lösungen von PPDS-Drittpartnern wie Extron, Logitech, 22 Miles, Navori Labs, Novisign, Skykit, Peerless-AV und Vogel’s. In einem eigenen Bereich führt der Anbieter seine Cloud-basierte Remote-Management-Plattform PPDS Wave vor.

PPDS stellt alle Lösungen der Marke Philips am Stand 929 aus. Die Infocomm findet dieses Jahr vom 14. bis 16. Juni in Orlando, Florida, statt.