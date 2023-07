Ein Draußen-Event bei Regen? Das ist im Airbräu am Münchner Flughafen möglich: Die meterhohe Überdachung schützte vor Tropfen, gab aber dennoch die Möglichkeit, sich an der frischen Luft auszutauschen – was die eingeladenen Digital Signage-Leader und -Experten auch freudig wahrnahmen.

Zur Halbzeit des DSSE 2023, der am Morgen mit der ersten invidis Keynote begann, merkte man allen Anwesenden die gute Stimmung an – die sich auch in den abschließenden Bewertungen des Events widerspiegelte.

Hier haben wir einige Bilder des Abends zusammengestellt: