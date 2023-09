Am 20. und 21. September öffnet in Köln die Dmexco 2023 ihre Tore. Die Digitalmarketing- und Tech-Messe wird auch dieses Jahr einen Fokus auf ihr Konferenzprogramm legen. Insgesamt zählen die Organisatoren mehr als 700 Vortragende in 400 Sessions auf 13 Bühnen.

Dieses Jahr wird es keinen DooH Summit geben, dafür ist ein Thema, das die Digital-out-of-Home-Branche ebenfalls beschäftigt, wieder mit dabei: Ein ganzer Summit beschäftigt sich mit dem Thema Retail Media – allerdings hauptsächlich im E-Commerce. Doch viele bekannte Marken werden präsent sein, die auch auf Instore-Media großen Wert legen – wie zum Beispiel Rewe, das kürzlich seine 3.000 DooH-Screens programmatisch zugänglich gemacht hat.

Unter anderem werden zum Thema Retail Media sprechen: Patricia Grundmann von Obi, Jessica Koch von Douglas, Maike Abel von Nestlé, Robert Jozic von Schwarz Media, Christian Raveaux von der Rewe Group, Kristina Bulle von Procter & Gamble, Sabine Jünger von Otto, Daniel Grafe von Breuninger und Torsten Ahlers von Media Saturn. Der Retail Media Summit findet am 20. September.

DooH auf der Dmexco

Auch wenn kein ausgewiesener DooH-Summit stattfindet, werden doch einige Digital-out-Home-Experten bei den Vorträgen und Panels Präsenz zeigen. Mit dabei sind unter anderem Dimitri Gärtner von Framen mit dem Vortrag „DooH Evolution into CTV Fusion“ am 20. September um 11 Uhr auf der Media Stage. Im Anschluss daran diskutieren Diederick Ubels von Sage + Archer, Sarah Becker von Goldbach Germany, Michael Fritz von Walldecaux, Oliver Busch von Tumbleweed Ventures sowie Sebastian Kröning von Ströer Digital Media über den Status Quo der Digital-out-of-Home-Industrie.

Zudem wird auf der Center Stage am 20. September um 12 Uhr François-Xavier Pierrel, Group Chief Data Officer von JC Decaux einen Vortrag halten. Der Titel: „Unleashing Transformation Through Adtech“.

Und auch die weiteren Top-Themen, die sowohl DooH als auch die Marketingwelt bewegen, werden in Vorträgen, Panels, Fireside Chats und Masterclasses behandelt, darunter KI und Nachhaltigkeit. Das gesamte Konferenzprogramm findet sich auf der Dmexco-Website.

Für die Modebranche gibt es spezielles Event: „Digital Fashion – The Phygital Network“ thematisiert die Digitalisierung in der gesamten Wertschöpfungskette der Industrie.

In den Hallen wird die DooH- und Digital Signage-Industrie ebenfalls von einigen Unternehmen vertreten. Präsent sind unter anderem Hygh, Inovisco, Bütema, Adform und Displayce.