Digital Signage-Prominenz auf der Dmexco: Wie kürzlich publik wurde, wird Chris Riegel auf der Dmexco 2023 einen Masterclass-Vortrag halten. Chris Riegel ist CEO von Stratacache/Scala und steht damit an der Spitze eines der größten global agierenden Digital Signage-Unternehmen. Die DS-Software Scala ist mit 3,3 Millionen Lizenzen die einzig wirklich globale CMS-Software. Nach Angaben von Chris Riegel erreicht die Stratacache-Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar.

In jüngster Zeit beschäftigt sich Stratacache intensiv mit dem Thema Retail Media – nachzulesen im invidis Jahrbuch 2023. Um dieses Thema geht es auch in der Masterclass auf der Dmexco, unter dem Titel „Instore Retail Media: The Power of the Store“.

Der Stratacache-CEO ist bekannt dafür, mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg zu halten und von ihm analysierte Missstände in der Brnache deutlich auszusprechen – wie diverse invidis-Interviews belegen. Dass Chris Riegel als Redner aufrtitt, zumal auf einer deutschen Messe, ist eine Seltenheit. Daher sollte jeder Digital Signage-Interessierte die Chance nutzen, Chris Riegel live zu erleben.

Die Masterclass mit Chris Riegel, MC 7B, findet am Mittwoch, den 20. September von 12.45 bis 13.15 statt. Nähere Informationen und Registrierungsmöglichkeiten, gibt es auf der Dmexco-Website.