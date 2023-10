Der EV-Charging-Anbieter Numbat dehnt sein Ladenetzwerk weiter aus: Nun gab das Unternehmen bekannt, dass seine Ultraschnellladesäulen mit Batteriespeicher an Hagebau-Märkten in ganz Deutschland installiert werden sollen. Begonnen werde mit dem Ausbau noch 2023. Insgesamt sollen bis zu 200 Ladepunkte an Hagebau-Märkten platziert werden.

Die Numbat-Ladesäulen sind mit einem großformatigen Screen ausgestattet, der auch für DooH-Werbung genutzt werden kann. Vermarktet wird das Netz von Goldbach.

Installation ohne Bauarbeiten

Durch die Kombination von Ladesäule und Energiespeicher benötigt Numbat für die Installation lediglich einen Niederspannungsanschluss. Damit entfallen aufwendige Bauarbeiten sowie ein Transformator, die beide für einen Mittelspannungsanschluss nötig wären.

Ferner kann der Numbat für das Energiemanagement der Firmen eingesetzt werden. Zum einen ist es möglich, selbst produzierten PV-Strom im Numbat zwischenzuspeichern. Zum anderen kann man den Numbat nutzen, um Lastspitzen zu vermeiden.

Arne Warkocz, Bereichsleiter Key-Account-Management bei Hagebau, kommentiert: „Wir freuen uns, unseren Kunden und Kundinnen mit dem Numbat eine weitere optimale Ladelösung anbieten zu können. Das Konzept aus Schnellladen und Batteriespeicher sowie die Möglichkeiten des Energiemanagements an den unterschiedlichen Standorten der Hagebau-Märkte haben uns letztlich überzeugt, mit Numbat einen weiteren ausgezeichneten Partner für die Hagebau-Gruppe gefunden zu haben.“