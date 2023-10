Vor einem Jahr übernahm die Joseph Group mit Hauptsitz in Dubai die insolvente Westiform Germany GmbH, die seitdem unter dem neuem Namen Joseph Westiform GmbH firmiert. Als Schilderhersteller in der Schweiz gegründet wuchs die Gruppe zu einem großen Schilder- und Digital Signage-Anbieter in der DACH-Region. Unter anderem übernahm Westiform auch den deutschen Digital Signage-Anbieter Equinoxe, der nach der Insolvenz von Westiform in der Pandemie wieder von den Altgesellschaftern zurückgekauft wurde.

Auch wenn die 1978 in Dubai gegründete Joseph Group nur die Schilderproduktion von Westiform in Deutschland übernahm, denkt man in der Zentrale sehr digital. Joseph ist ein führender Digital Signage-Anbieter in der GCC-Region – primär für Einzelhandelsunternehmen. Die Firmengruppe hat etwa 2.000 Mitarbeiter im Nahen Osten und Afrika.

Mit der Übernahme der Westiform Germany unternahm die Joseph Group einen wichtigen, strategischen Schritt in den Eintritt und den Ausbau des europäischen Marktes. Ziel der Gruppe ist es, nicht nur den bestehenden Geschäftsbetrieb weiter auszubauen, sondern auch durch weitere Übernahmen die Marktposition auf dem europäischen Markt zu stärken.