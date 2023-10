Das Retail-Tech-Unternehmen Wanzl, das kürzlich der Nachhaltigkeitsinitiative UN Global Compact beigetreten ist, arbeitet ab sofort mit dem IT-Refurbisher AFB Social & Green IT zusammen.

AFB ist spezialisiert auf die ressourcenschonende Wiederaufbereitung von IT-Hardware. Insgesamt arbeitet das Unternehmen bereits mit mehr als 1.600 IT-Partnern zusammen.

In einer modernen Unternehmens-IT fallen regelmäßig große Mengen an Altgeräten an – von Laptops über Smartphones bis zu Netzteilen. Es ist eine Herausforderung, diese gemäß den Anforderungen des Datenschutzes und der Informationssicherheit professionell zu verwerten und dementsprechend mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. „Verschrotten widerstrebte mir persönlich schon immer und passt auch nicht mehr in die heutige Zeit. Unser Lager an Altgeräten ist stetig immer weiter angewachsen, in der Hoffnung, sie nochmal verwenden zu können“, erklärt Dierk Meissner, Senior Vice President Global IT von Wanzl. „Viele der Geräte sind gut geeignet, ein zweites Leben nach der professionellen Nutzung zu führen, da sie oftmals nur aufgrund abgelaufener Herstellergarantien oder einheitlicher Infrastruktur ausgewechselt wurden. Hierfür stellt die Zusammenarbeit mit AFB die Lösung dar.“

Remarketing bei Digital Signage Die professionelle Zweitverwertung von Digital Signage-Geräten birgt enormes Potenzial, steht aber vor einigen Hindernisse. Hier kann unsere Industrie von der IT-Branche und spezialisierten Unternehmen wie AFB oder CHG Meridian lernen. Das Thema wird auch ausführlich im großen invidis Green Signage Handbook behandelt, das Ende 2023 herauskommt.

Vor kurzem wurden die ersten gefahrgutrechtlich gesicherten Rollwagen mit ausgemusterten Notebooks, Monitoren, PCs und Smartphones von Wanzl in die nächste AFB-Niederlassung gebracht. Die gebrauchte, meist noch voll funktionsfähige Hardware wird dort aufbereitet, alle Daten gelöscht und die Geräte mit dem neuesten Betriebssystem versehen und verkauft. Auf diese Weise verlängert sich die Nutzdauer zum Beispiel eines Smartphones von etwa zwei auf vier Jahre. Die vermiedene Neuproduktion reduziert Emissionen und schont Ressourcen. Geräte, die nicht wiedervermarktet werden können, werden fachgerecht zerlegt und recycelt.

Unterstützung der SDGs

Zusätzlich handelt es sich bei AFB um ein gemeinnütziges Inklusionsunternehmen. Von den rund 650 Mitarbeitenden sind etwa 49 Prozent schwerbehindert. Für das Geschäftsmodell, das ökologische und soziale Nachhaltigkeit miteinander vereint, wurde AFB mit dem IT Business Distri Award Gold für Refurbishing & Remarketing 2023, dem German SDG Award 2022 und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet.

Durch die Partnerschaft mit AFB geht Wanzl laut eigenen Angaben einen wichtigen Schritt, um zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) beizutragen und seine Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft wahrzunehmen. Auf sieben SDGs zahle AFB durch seine sozialökologischen IT-Dienstleistungen ein. Die Partnerschaft zwischen Wanzl und AfB verstärkt die Wirkung dieser SDGs und trägt unter anderem dazu bei, die Sensibilisierung für umweltfreundliches Recycling von IT-Hardware zu erhöhen.