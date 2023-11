Ströer Blow-up Media rüstet europaweit Fassadenflächen und Baustellengerüste in Green Media Werbeflächen um. Nach analogen Projekten u.a. in Berlin folgt nun die nächste Entwicklung: Digital Green Media. Erster große Standort in Deutschland wird Düsseldorf. Mitten in der Düsseldorfer City entsteht im Frühjahr 2024 The Green Digital, ein Vertical Garden mit eingebettetem Digital Screen und powered by Solarenergie.

Besseres Mikroklima für die City

Analog zu ersten Green Media Werbeflächen in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien und in Berlin, umfasst Ströer den Werbeträger mit einem vertikalen Garten aus Moosen und verschiedenen anderen Pflanzen. Mit Wasser versorgt werden die Pflanzen über ein integriertes Bewässerungssystem. In Düsseldorf wird der vertikale Garten eine Fläche von 180 m² umfassen, CO2 kompensieren und im direkten Umfeld im Sommer das Mikroklima verbessern, in dem es die Umgebungstemperatur abkühlt und Feinstaube aufnimmt.

DooH mit Green Signage

Herzstück von The Green Digital Düsseldorf wird ein 100 m² großer LED-Screen. Ströer setzt dabei auf stromsparende LED-Technologie und nachhaltige Betriebskonzepte. Die neuen LED-Lösungen werden von Ströer gemeinsam mit LED-Anbietern entwickelt und unterscheiden sich durch ein verbessertes Lifecycle-Management, geringeren Stromverbrauch, Tageslichtsensoren, Eco Design und Recycling. (invidis Bericht)

Erstmals auch mit Photovoltaik

Erstmals setzt Ströer auch auf eine am Werbeträger integrierte Photovoltaikanlage, die aus mehreren Solarpanels besteht. Die Solarzellen nutzen Sonnenenergie zur Energieproduktion und senken somit den Stromverbrauch aus dem Netz. Ströer nutzt in Deutschland ausschließlich grünen Strom für DooH-Netze. Trotzdem reichen in unseren Breitengrade PV-Module am Werbeträger nicht für einen netzautonomen Betrieb aus. Dafür reicht der jährliche Sonnenertrag in Düsseldorf nicht aus.

Wie eine autonome Stromversorgung via PV funktionieren könnte, zeigt der britische LED-Spezialist The LED Studio mit einem Prototypen auf Zypern. Die jährlichen Sonnenstunden sind auf der Mittelmeerinsel erheblich höher als in Deutschland zusätzlich zu dem großen Solarzellen-Dach oberhalb des DooH-Screens.

invidis Kommentar

„Einfach mal machen“ – Ströer zögert nicht und testet neue Green Media Werbeformate. Auch wenn die DooH-Vermarktung zur Zeit boomt, Teile der öffentlichen Gesellschaften hadern mit Werbung am Straßenrand und DooH im Besonderen. Ökostrom ist nett und schlichtweg notwendig, doch wenig für die Allgemeinheit erkennbar. Vertical Gardens und Solarzellen sind dagegen für jeden erkennbar nachhaltig und ein sichtbarer Gewinn für den urbanen Raum. Auch werden es Werbetreibende lieben auf Werbeflächen mit positiven Assoziationen Kampagnen zu schalten.

Die DooH- und Digital Signage Branche muss weiter an sichtbaren und unsichtbaren Green Signage Fortschritten arbeiten und sie kommunizieren. Gerne mehr davon.