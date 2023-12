Kitzbühel ist international ein Synonym für gehobenen Wintersport in den Alpen. Zahlreiche Touristen werden Jahr für Jahr in den Promi-Skiort gelockt. Neben Piste und Après-Ski sorgen Veranstaltungen wie „Klassik in den Alpen“ für die Unterhaltung der Gäste – und das nicht nur im Winter: An die 1.000 Veranstaltungen finden jährlich in Kitzbühel statt.

Um diese standesgemäß zu bewerben, ließ sich die Stadto vom österreichischen Integrator Peakmedia drei Outdoor-LD-Wände installieren. „Für uns als Tourismusverband ist die Bewerbung der zahlreichen Ereignisse eine Herausforderung für sich“, erklärt Viktoria Veider Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus. Von den anfänglich genutzten Bannern stieg der TVB bereits vor einigen Jahren auf eine erste digitale Installation um. „Allerdings ließ die Qualität inzwischen zu wünschen übrig. Die Pixelauflösung war nicht mehr zeitgemäß. Ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, überträgt sich die Qualität einer Präsentation doch unterbewusst auf das Produkt für das geworben wird. Kurz gesagt, die Installation war weder für unsere Veranstaltungen noch für eine Stadt wie Kitzbühel ein Aushängeschild“, beschreibt die Geschäftsführerin.

An den drei Stadteinfahrten wurde jeweils eine LED-Wall mit einer Fläche von 11 Quadratmetern errichtet. 5 Millimeter Pixelpitch und eine Helligkeit von 5.500 Candela pro Quadratmeter sollen eine perfekte Präsentationsfläche für die Kitzbüheler Events liefern. Im 30-Sekunden-Loop werden die Veranstaltungen der Gamsstadt präsentiert, wobei jeder Mitgliedsbetrieb und alle gemeinnützigen Vereine Kitzbühels die Möglichkeit haben, gegen einen geringen finanziellen Aufwand ihre Events zu bewerben. „Wir legen dabei sehr viel Wert auf die Einhaltung unserer Kriterien. So muss das zu bewerbende Ereignis, die Marke Kitzbühel tragen“, sagt Viktoria Veider Walser. Trotzdem könne es in der Hauptsaison aufgrund des hohen Angebots zu einem täglichen Wechsel der Inhalte kommen kann – was mit den digitalen Medien nun auch gut möglich sei.