Heute öffnet die ISE ihre Türen. Alles was es zur Anreise, zum Einlass und zur Navigation durch die Hallen zu wissen gibt, haben wir in unserem Messe-Guide zusammengefasst. Hier ist alles, was in den Messehallen heute passiert.

Opening Keynote

Die ISE Opening Keynote hält gewöhnlich ein prominentes Gesicht aus Kunst und Unterhaltung. Dieses Jahr erzählt die Oscar-prämierte Direktorin Sharmeen Obaid-Chinoy, wie neue ProAV-Lösungen immersive Film-Setups kreieren. Los geht es um 17:15 Uhr im ISE Show Floor Theatre in Halle 4. Der Einlass ist kostenlos und geht ohne Voranmeldung.

Konferenzen

Für die einzelnen ProAV-Segmente sind die Konferenzen ebenso wichtig wie sämtliche Produktneuigkeiten. Sie bieten die Gelegenheit, sich mit Branchenkollegen zu vernetzen und übergreifende Entwicklungen zu erspüren. Die Konferenzen finden im Obergeschoss der Fira statt, das man über die Rolltreppen zwischen den Hallen erreicht. Heute startet der Smart-Home- und Kontrollraum-Sektor sein Konferenzprogramm:

Alles zum ISE-Konferenzprogramm haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst:

Startschuss: European/ Latin American AV Summit (ELAS)

Der ELAS ist eine Prämiere auf der ISE. Er ist eine Konferenz, die lateinamerikanische und europäische Politiker mit Vertretern der AV-Branche aus beiden Ländern zusammenbringt. Ziel ist es, die interkontinentale Zusammenarbeit zu intensivieren. Los geht es um 13:30 Uhr mit Kaffee und Networking.

Bei der Einführungs-Session um 14:00 Uhr spricht der Bürgermeister Barcelonas, Jaume Collboni, der katalonische Arbeitsminister Roger Torrent, der peruanische Kongress-Abgeordnete Carlos Anderson und Javi Lopez, Co-Chair der Euro-Latin American Parliamentary Assembly.

Integratoren-Panel mit invidis Im Rahmen des ELAS moderiert Florian Rotberg von invidis das Panel „Best practices: System Integrator industry in both regions“. Er spricht mit Eduardo Montagut, Managing Director EMEA von Videri, und Alberto Caceres, Global CEO von Trison. Das Panel geht von 17:30 bis 18:00 Uhr.

Tech Talks, Halle 4

Die Tech Talks sind informative Vorträge aus sämtlichen Bereichen der AV. Auf einer Stage finden englische, auf einer weiteren spanische Tech Talks statt.

Plug-and-Play Stage

Neu ist auf der ISE dieses Jahr die Plug-and-Play Stage, die sich an Start-ups richtet. Am heutigen Vormittag starten hier Vorträge rund um das Thema Gründen. Heutiges Thema: Startup Funding und Corporate Venture Capital.

Nachmittags gehört die Stage den Start-ups, die hier ihre Ideen vor Investoren pitchen.

Anzeige