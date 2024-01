Heute öffnet die Fira Gran Via Barcelona zum zweiten Tag in Folge die Türen für die ISE. Den ganzen Tag über werden über das Messegelände verteilt wieder verschiedene Networking-Veranstaltungen, Konferenzen und Info-Talks stattfinden. Hier ist das gesamte Programm.

Der erste Digital Signage Summit des Jahres

Die Digital Signage-Branche trifft sich das erste Mal in diesem Jahr: Heute findet der DSS ISE statt, veranstaltet von invidis gemeinsam mit der ISE. Das diesjährige Motto der Konferenz ist „Beyond Pixels – A holistic view on digital signage“. Auf der Bühne sprechen Experten von Econocom, Broadsign, Google und mehr. Los geht es um 10:30 Uhr mit der Keynote von Florian Rotberg und Stefan Schieker. Um 14:00 Uhr gibt es abschließend einen Annual Outlook 2024 mit Dave Haynes von Sixteen-Nine und Nita Odedra von Blue Rhine Industries. Schluss ist um 14:30 Uhr. Die Konferenz findet im Raum CC5.1 statt.

Hier geht es zum vollständigen Programm:

Premiere: ISE Retail Forum mit invidis

Direkt im Anschluss zum DSS geht es weiter mit invidis und dem ISE Retail Forum. Das große Thema dieses Hosted-Buyer-Events ist Retail Media.

Für alle geladenen Gäste: Das Retail Forum beginnt um 15:00 Uhr und endet um 17:35 Uhr. Stattfinden wird es im Raum CC5.3.

Konferenzen

Neben dem DSS gibt es heute auch Konferenzen der Sparten Content-Produktion und Smart Workplace:

Alles zu den Konferenzen auf der ISE finden Sie hier:

Networking mit Avixa

Am Avixa Xchange Live Booth (G300 in Halle 4) treffen sich heute die Frauen der AV-Branche zum Networking: „Mixer and Meetup: The Women in AV“ heißt das Format, bei dem jeder ohne Voranmeldung eingeladen ist. Das Treffen findet von 15:00 bis 15:30 Uhr statt.

Von 17:30 bis 19:00 Uhr findet dann die Avixa Member Networking Reception statt.

Kostenlose Info-Talks

Die heutigen Sessions am Avixa Xchange Live Booth drehen sich um AI, Nachhaltigkeit in der AV-Branche und Mental Health am Arbeitsplatz. Mehr dazu auf der ISE-Website.

Ab 15:00 wird es auf der ISE Show Floor Stage in Halle 4 auch wieder kostenlose Tech Talks geben. Was uns davon besonders interessiert:

15:40 bis 16:10 Uhr: Laslo Rudolph von der Lang AG spricht über Drohnen im Entertainment-Bereich

16:30 bis 17:00 Uhr: Das Llum Festival, Festival der Lichter in Barcelona, gibt einen Einblick in seine Projekte

European/ Latin American AV Summit (ELAS) – zweiter Tag

Der ELAS geht heute in die zweite Runde: Während gestern viele Politiker auf der Bühne standen, sprechen heute vor allem Vertreter der AV-Branche aus Spanien und Lateinamerika. Es geht um AI als Chancenbringer, die Sustainable Development Goals (SDGs) und Innovationen in der Branche. Los geht es um 9:30 Uhr. Abschließend findet um 13:00 Uhr ein Networking Lunch statt.

Thema der Start-up Stage: Open Innovation

Auf der Start-up Stage von Plug-and-Play im Congress Square dreht sich heute alles um „Unleashing the power of Open Innovation“. Teilweise geht es auch darum, welche Möglichkeiten zur Internationalisierung Start-ups haben.

