Clear Channel Outdoor Holdings gibt die Ernennung von Ted White, Managing Director des Investors Legion Partners Asset Management, zum Mitglied des Board of Directors bekannt. Darauf haben sich Clear Channel und der Investor im Rahmen einer Kooperatiosnvereinbarung verständigt. Zusätzlich wird der Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss des Vorstands im Rahmen seines normalen Rekrutierungsprozesses für den Vorstand bis zum Ende des dritten Quartals 2024 einen neuen unabhängigen Direktor mit Erfahrung in der Out-of-Home-Branche identifizieren und in den Vorstand berufen.

„Wir freuen uns, dass unser konstruktiver Dialog mit Legion zur Ernennung von Ted White in den Vorstand des Unternehmens geführt hat“, sagt W. Benjamin Moreland, Vorsitzender des Vorstands. „Wir freuen uns darauf, von Teds Transaktions- und Kapitalmarktexpertise zu profitieren, während wir weiterhin mit allen Aktionären zusammenarbeiten, um den Wert des Unternehmens zu steigern, während wir uns bemühen, die Out-of-Home-Chance in den USA zu nutzen und während wir weiterhin unseren Plan zur Rationalisierung unseres Geschäfts umsetzen, einschließlich des laufenden Verkaufsprozesses für unser Europa-Nord-Segment und der strategischen Überprüfung unserer Geschäfte in Lateinamerika.“

Clear Channel plant, sich aus allen ausländischen Märkten zurückzuziehen um ein bessere Bewertung an den Börsen zu erzielen. Neben Europa will man sich auch vom gesamten Geschäft in Lateinamerika trennen.

In Europa konnte Clear Channel schon einige Märkte an Wettbewerber (Goldbach, JC Decaux) oder Finanzinvestoren verkaufen. Neben der Schweiz (Goldbach/TX Group) wurden die Landesgesellschaften in Italien und Spanien an JC Decaux verkauft und Frankreich an einen Finanzinvestor.

