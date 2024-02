Framen und Online Software hatten 2023 eine Retail-Media-Partnerschaft vorgestellt. Seitdem können Händler wie Edeka, welche die Prestigeenterprise-Software von Online Software nutzen, ihre Screens programmatisch vermarkten. Vor kurzem konnten die beiden weitere Händler als Kunden gewinnen. Gemeinsam werden sie ihre Lösung auf der Eurocis in Düsseldorf vorstellen.

Die TVG setzt auf Retail Media mit Framen/Online Software

Die Touristik Vertriebsgesellschaft, kurz TVG, nutzt als neuester Kunde die Software Prestigeenterprise 6.3. Die TVG wird die Lösung in ihren Reisebüros wie Flugbörse, 5 vor Flug Reisebüro und Sonnenklar TV einsetzen. Bis Ende des ersten Quartals 2024 sollen rund 300 Filialen online sein. Damit bekommen auch Werbetreibende aus dem Tourismus-Bereich einen neuen Touchpoint bei ihrer Zielgruppe.

Die Werbevermarktung der Instore-Screens geschieht über ein Plug-in in Prestigeenterprise, das den Händlern Zugriff auf das Ads-Manager-CMS von Framen verschafft. Das bietet ihnen die Möglichkeit, ihre POS-Screens zu monetarisieren.

Auf der Eurocis 2024, die vom 27. bis 29. Februar in Düsseldorf stattfindet, präsentieren beide Unternehmen gemeinsam am Stand von Online Software in Halle 9 am Stand 58.

