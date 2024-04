Das dänische Einrichtungsunternehmen Jysk und das Kemptener EV-Charging-Unternehmen Numbat gehen eine Partnerschaft ein: Wer zukünftig bei Jysk einkaufen geht, hat gleichzeitig an ausgewählten Standorten die Möglichkeit, sein Elektroauto an einem Numbat-System aufzuladen – und DooH-Anzeigen auf dem großen Display zu sehen, die in Partnerschaft mit Goldbach vermarktet werden.

„Der Einsatz der ersten Numbats ab Herbst 2024 in Deutschland ist für uns eine Projektphase, um daraus Erfahrungen für den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur bei Jysk zu gewinnen. Wir freuen uns, mit Numbat einen Partner gefunden zu haben, der sich von der Projektierung über die Installation bis zum Betrieb um alle Aspekte der Ladeinfrastruktur kümmert“, erklärt Christian Schirmer, Country Director bei Jysk.

„Es bestätigt sich für uns erneut, dass die Kombination aus Retail und Laden optimal ist. Die Einkaufszeit ganz nebenbei zur Ladezeit zu machen, sorgt dafür, dass sich das Laden optimal in den Alltag integriert. Wir freuen uns deshalb, mit Jysk unseren ersten Partner aus dem Bereich Einrichtung zu haben“, erklärt Numbat Geschäftsführer Martin Schall.

Damit baut Numbat sein EV-Charging/DooH-Netzwerk weiter. Ende vergangenen Jahres konnte das Unterenehmen die Sana-Kliniken und die Hagebau-Märkte als Partner gewinnen.