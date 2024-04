Die Welcome Screens der 580 Kaufland-Filialen in Deutschland sind jetzt programmatisch buchbar. Die Supermarktkette, die zur Schwarz Gruppe gehört, hat insgesamt 900 dieser Welcome Screens. Das sind Stelen im oder am Eingangsbereich der Filialen. Schwarz Media, die Retail-Media-Einheit der Schwarz Gruppe, wählte als Vermarktungspartner die Supply-Side-Plattform SSP1 der One Tech Group. Über die SSP1 sind die Welcome Screens in mehreren gängigen DSPs verfügbar.

Die Kauflandfilialen haben als Lebensmittelvollsortimenter mehr als 30.000 Artikel im Sortiment. „Mit einer Werbeplatzierung auf unseren Screens lassen sich praktisch alle werberelevanten Zielgruppen erreichen“, sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. „Durch die programmatische Anbindung bieten wir volle Flexibilität in der Kampagnen-Aussteuerung und liefern unseren Werbekunden ein Maximum an Optimierungsfreiheit bei sehr hoher Reichweite.“ Zusammengefasst sollen die Welcome Screens bis zu 53 Millionen Kontakte pro Woche erzielen.

Schwarz Media schließt sich mit der Kooperation unter anderem an Rewe und Obi an, deren Inventar zu Teilen seit letztem Jahr an die SSP1 angebunden ist. Die Screens von Kauflands Discounter-Schwester Lidl hingegen sind noch nicht programmatisch buchbar. Auch die Kassenscreens von Kaufland sind bisher nur über die Edgar Ambient Media Group, ein Teil von Ströer, verfügbar.

