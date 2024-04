Obi hat in Österreich einen weiteren Vermarktungspartner für sein Retail-Media-Netzwerk: Der Anbieter Zugkraft aus Wien nimmt 67 der XL-Videowalls in 42 Filialen in sein Portfolio mit auf. Zugkraft ist ein reiner Digital-Vermarkter. Das Netzwerk des Unternehmens beinhaltet DooH-Standorte in mehreren österreichischen Städten sowie Instore-Screens in Fitnessstudios und KFZ-Werkstattfilialen von Forstinger. Bei Obis Retail-Media-Netz fungiert Zugkraft als Mitvermarkter. Die Videowalls können Werbetreibende auch über den Ads Manager von Framen und die SSP1 der One Tech Group buchen.

Obi betreibt mit insgesamt 270 Videowalls an 170 Standorten das größte Retail-Media-Netzwerk im österreichischen und deutschen DIY-Channel. Die Videowalls, die in der Regel eine Größe von 3×3 oder 3×2 Metern haben, befinden sich meist an den Eingängen und im Kassenbereich der Obi-Filialen. Zugkraft konzentriert sich rein auf die Vermarktung der österreichischen Standorte.

„Durch die Erweiterung des Portfolios können wir unseren Kunden und Kundinnen ein noch breiteres Spektrum an hochwertigen Werbemöglichkeiten bieten“, sagt Manfred Oschounig von Zugkraft. „Die Integration der Retail-Screens in unser Portfolio ermöglicht es Werbetreibenden, ihre Zielgruppen an stark frequentierten Standorten mit maßgeschneiderten und ansprechenden Inhalten zu erreichen.“ Insgesamt hat Zugkraft rund 1.500 digitale Werbeflächen im Portfolio. Neben eigenen Standorten vermarktet das Unternehmen nach eigenen Angaben auch Screens von 26 regionalen Partnern.