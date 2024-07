Ocean Outdoor UK führt eine neue Kategorie für seinen jährlichen Kreativwettbewerb ein: eine Kampagne für Printworks Skylights, Europas größte DooH-Decke. Das 900 Quadratmeter große LED-Vordach überspannt ein Shoppingcenter in Manchester und wurde erst diesen März installiert. Jetzt können sich Kreative auf diesem einzigartigen Format ausleben. Die Gewinner erhalten zwei Wochen Ausstrahlungszeit auf Skylights.

Der Skylights-Screen gibt nicht nur Bewegtbild wieder, sondern eignet sich auch für Inhalte mit 3D-Effekt mit der Ocean Deepscreen-Technologie, programmierbaren Sound und Beleuchtung, sowie als interaktiven E-Gaming-Screen, über den das Publikum mit den Inhalten interagieren kann.

Die Digital Creative Competition von Ocean geht dieses Jahr in die 15. Runde. Sie umfasst zwei weitere Preiskategorien für kommerzielle Marken und gemeinnützige Organisationen, wobei die besten drei Ideen in jeder Kategorie prämiert werden. Die Gewinner erhalten Sendezeit im Ocean-Netzwerk und teilen sich einen Preistopf von 500.000 Pfund, um ihre Kampagnen zu realisieren.

Dieses Jahr will Ocean die Gewinnern auch unterstützen, ihre DooH-Kampagnen auf sozialen Kanälen der Marken zu aktivieren. Teilnehmer können ihre Konzepte als JPEG-Bilder oder kurze Videos mit einer 200-Wörter-Beschreibung einreichen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos, Einsendeschluss ist der 23. August. Eine unabhängige Jury bewertet die Beiträge, die Gewinner werden am 9. Oktober bekannt gegeben.

